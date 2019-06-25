Son Dakika Haberleri: Bodruma giren yılan itfaiye ekiplerince çıkarıldı
Son Dakika Güncel Haber

Bodruma giren yılan itfaiye ekiplerince çıkarıldı

56 dakika önce

Develi ilçesinde bir evin bodrumuna giren yılan itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Bodruma giren yılan itfaiye ekiplerince çıkarıldı, System.String[]
Develi ilçesinde bir evin bodrumuna giren yılan itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Edinilen bilgiye göre Develi ilçesine bağlı Gazi Mahallesi'nde vatandaşlar tarafından bir evin bodrumuna yılan girdiği ihbarında bulundu. Yapılan ihbar sonrasında adrese gelen itfaiye ekipleri 10 dakikalık çalışma sonrasında yılanı bulunduğu yerden aldı.

Yılan yeniden doğal hayata bırakıldı. - KAYSERİ
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 09:49 Kaynak: İHA
Develi, İtfaiye, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Karısını yangından kurtarmak için girdiği evde, eşi ile beraber boğularak can verdi Altın son 10 ayın en yüksek seviyesinde! İşte güncel fiyatlar Meral Akşener: Erdoğan'ı partiler arası mutabakata davet ediyoruz Dolar yeni güne nasıl başladı? İşte son durum

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.6.2019 10:45:37. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bodruma giren yılan itfaiye ekiplerince çıkarıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]