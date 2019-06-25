Bodruma giren yılan itfaiye ekiplerince çıkarıldı
56 dakika önce
Develi ilçesinde bir evin bodrumuna giren yılan itfaiye ekiplerince çıkarıldı.
Develi
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 09:49 Kaynak: İHA
ilçesinde bir evin bodrumuna giren yılan itfaiye ekiplerince çıkarıldı.
Edinilen bilgiye göre Develi ilçesine bağlı Gazi Mahallesi'nde vatandaşlar tarafından bir evin bodrumuna yılan girdiği ihbarında bulundu. Yapılan ihbar sonrasında adrese gelen itfaiye ekipleri 10 dakikalık çalışma sonrasında yılanı bulunduğu yerden aldı.
Yılan yeniden doğal hayata bırakıldı. - KAYSERİ
Karısını yangından kurtarmak için girdiği evde, eşi ile beraber boğularak can verdi
Altın son 10 ayın en yüksek seviyesinde! İşte güncel fiyatlar
Meral Akşener: Erdoğan'ı partiler arası mutabakata davet ediyoruz
Dolar yeni güne nasıl başladı? İşte son durum