Bodrumda tatil cep yakıyor! Plajlara giriş ücreti 10 bin liraya kadar çıkıyor

Bodrum'da her bütçeye uygun tatil var. Ancak iş ve sanat dünyasının ilk tercihi olan Bodrum lüks konusunda sınır tanımıyor.

TEKNEYLE KAHVE SERVİSİ

Bodrum'da yeni moda yüzer kafeler. Ünlü bir kahve firması, teknelere servis yapıyor. Erol Karakaş isimli çalışan, teknelere 25 liraya soğuk kahve sattıklarını söyledi. Aynı hizmet Bodrum, Fethiye, Göcek lokasyonunda da var.

LÜKS PLAJLARA GİRİŞ MİNİMUM 500 LİRA

Yasakların bitmesiyle hareketlenen Bodrum'da beachler de dolmaya başladı. Bodrum'da en merak edilen konulardan biri; bu yılki beach ücretleri.

Sabah'ta yer alan habere göre, Bodrum'daki plajlara giriş ücretleri bu yıl şöyle: