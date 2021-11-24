Üye Girişi
Bodrumda vurularak öldürülen kadının kimliği belli oldu - Son Dakika

Bodrumda vurularak öldürülen kadının kimliği belli oldu

24.11.2021 11:25
Bodrumda vurularak öldürülen kadının kimliği belli oldu

Adana'da bir apartmanın bodrumunda tabancayla vurulduktan sonra hayatını kaybeden genç kadının isminin Ekin Gökçe olduğu belirlendi.

Adana'da bir apartmanın bodrumunda tabancayla vurulduktan sonra hayatını kaybeden genç kadının isminin Ekin Gökçe olduğu belirlendi.

Edinilen bilgiye göre olay, gece Yüreğir ilçesine bağlı Atakent Mahallesi'nde bulunan bir apartmanın bodrum katında meydana geldi. İddiaya göre, apartmanın bodrum katında ateşli silahla yaralanan genç kadın sürünerek bahçeye çıktı. O sırada balkona çıkan apartman sakinleri, bahçede genç bir kadının hareketsiz yattığını gördü. Bunun üzerine durum sağlık ve polis ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri genç kadının ateşli silahla vurulduğunu tespit etti. Ardından yaralı kadın kaldırıldığı Yüreğir Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.

Ölen kadının üzerinden kimlik çıkmazken, cesedi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri kadın cinayetini çözmek için çalışma başlattı. Polis kadının vurulduğu apartmanda 3 kişiyi gözaltına aldı. Polis yaptığı çalışmada parmak izinden öldürülen kadının isminin Ekin Gökçe (20) olduğunu tespit etti.

Bu arada, kadının vurulduğu bodrum katı da basın mensupları tarafından görüntülendi. Kadının iki çekyat olan bir odada vurulduğu görüldü. Kadının vurulduğu odada çekyat üzerinde "Kabadayıların gizemli dünyası, babalar koğuşu" isimli kapağında tabanca olan bir kitabın da olması dikkat çekti.

Polisin olayla ilgili çalışması devam ediyor. - ADANA

Bodrumda vurularak öldürülen kadının kimliği belli oldu
Bodrumda vurularak öldürülen kadının kimliği belli oldu
Bodrumda vurularak öldürülen kadının kimliği belli oldu
Bodrumda vurularak öldürülen kadının kimliği belli oldu
Bodrumda vurularak öldürülen kadının kimliği belli oldu
Bodrumda vurularak öldürülen kadının kimliği belli oldu

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bodrumda vurularak öldürülen kadının kimliği belli oldu - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Rusya'da insan yiyen adam paniği: Kanının ve etinin tadını çok beğenmedim 11:16 Rusya'da insan yiyen adam paniği: Kanının ve etinin tadını çok beğenmedim Fenerbahçe, dev kulüplerin radarına giren Kim Min-Jae'nin bonservis bedelini belirledi: 20 milyon euro 11:15 Fenerbahçe, dev kulüplerin radarına giren Kim Min-Jae'nin bonservis bedelini belirledi: 20 milyon euro Erdoğan-BAE Prensi görüşmesi! ABD medyasından milyarlarca dolarlık yatırım iddiası! 11:10 Erdoğan-BAE Prensi görüşmesi! ABD medyasından milyarlarca dolarlık yatırım iddiası!
Adana'da bu kadar da olmaz dedirten an! Eşine kızıp damdan atladı, komşusunun üzerine düştü! 10:41 Adana'da bu kadar da olmaz dedirten an! Eşine kızıp damdan atladı, komşusunun üzerine düştü! Karısıyla yasak aşk yaşayan adamı öldürdü: Kabuslarımda ilişkiye girdiklerini görüyordum 09:38 Karısıyla yasak aşk yaşayan adamı öldürdü: Kabuslarımda ilişkiye girdiklerini görüyordum Miray Daner, yeni sevgilisi Oğulcan Engin'le fotoğrafını paylaştı 08:20 Miray Daner, yeni sevgilisi Oğulcan Engin'le fotoğrafını paylaştı
Uzun süredir meme kanseriyle mücadele eden Canan Ergüder, Oğlum dizisi ile ekranlara dönüyor 08:03 Uzun süredir meme kanseriyle mücadele eden Canan Ergüder, Oğlum dizisi ile ekranlara dönüyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görevden aldığı Merkez Bankası yetkilisinden 'Naci Ağbal'lı döviz tepkisi 07:58 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görevden aldığı Merkez Bankası yetkilisinden 'Naci Ağbal'lı döviz tepkisi

Son Dakika Haberleri
11:16 Meral Akşener: Nazar etme ne olur, çalış senin de olur
11:14 Fenerbahçe, dev kulüplerin radarına giren Kim Min-Jae'nin bonservis bedelini belirledi: 20 milyon euro
11:12 Ekrem İmamoğlu'nun Öğretmenler Günü paylaşımı gündem oldu!
11:10 Erdoğan-BAE Prensi görüşmesi! ABD medyasından milyarlarca dolarlık yatırım iddiası!
11:01 KYK yurdunda eylem: Öğrencilerden yemekten şikayetçi!
10:56 Asgari ücrete yüzde 30 zam gelirse; maaş 3.673 liraya, AGİ 348 liraya çıkacak
10:56 Müslüme'nin ağabeyi gazetecilerin sorularına "Ben konuşamıyorum, rahat değilim" dedi
10:48 Son dakika ekonomi haberleri! Ekonomi dünyasının güncel gelişmeleri
10:46 Benzin, motorin ve otogaza 1 liranın üzerinde zam geliyor!
10:37 Erken seçim tartışmaları, anket savaşları! Son anketi ORC açıkladı: Millet İttifakı önde!
Derbinin kahramanı Mesut Özil, Olympiakos maçında forma giyemeyecek Derbinin kahramanı Mesut Özil, Olympiakos maçında forma giyemeyecek         
11:18
Meral Akşener: Sadece bir hafta içinde Türkiye'nin borcu 1 trilyon 920 milyar lira arttı Meral Akşener: Sadece bir hafta içinde Türkiye'nin borcu 1 trilyon 920 milyar lira arttı         
11:16
Ekrem İmamoğlu'nun Öğretmenler Günü paylaşımı gündem oldu! Ekrem İmamoğlu'nun Öğretmenler Günü paylaşımı gündem oldu!         
11:12
Müslüme'nin ağabeyi gazetecilerin sorularına "Ben konuşamıyorum, rahat değilim" dedi Müslüme'nin ağabeyi gazetecilerin sorularına "Ben konuşamıyorum, rahat değilim" dedi         
10:56
Fatih Terim'e derbiden ağır fatura! 8 karşılaşmayı tribünden izleyebilir! Fatih Terim'e derbiden ağır fatura! 8 karşılaşmayı tribünden izleyebilir!         
10:36
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı Oktay Saral: Hepinizin canı cehenneme, müptezeller Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı Oktay Saral: Hepinizin canı cehenneme, müptezeller         
08:36
Apartman bodrumunda tabancayla vurulan genç kız, hayatını kaybetti Apartman bodrumunda tabancayla vurulan genç kız, hayatını kaybetti         
08:20
Bolu Belediyesi'nin tartışma yaratan kararı hakkında inceleme başlatıldı! Bolu Belediyesi'nin tartışma yaratan kararı hakkında inceleme başlatıldı!         
08:03
100 milyar dolarlık yatırım planı olan BAE'den Türkiye açıklaması: Yeni bir dönem başlatıyoruz 100 milyar dolarlık yatırım planı olan BAE'den Türkiye açıklaması: Yeni bir dönem başlatıyoruz         
07:25
Son Dakika! Erdoğan'dan öğretmenlere 3600 Ek Gösterge haberi: Şimdiden hayırlı olmasını diliyorum Son Dakika! Erdoğan'dan öğretmenlere 3600 Ek Gösterge haberi: Şimdiden hayırlı olmasını diliyorum         
21:12
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, döviz kurundaki yükseliş sonrası Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu ile görüştü Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, döviz kurundaki yükseliş sonrası Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu ile görüştü         
17:06
Yanlışlıkla kaplan dolu kafese giren yavru kedi dehşeti yaşadı Yanlışlıkla kaplan dolu kafese giren yavru kedi dehşeti yaşadı         
17:06
Döviz kuru rekor kırıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken çıkış: Ekonomisi güçlü Türkiye'ye hiç olmadığı kadar yakınız Döviz kuru rekor kırıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken çıkış: Ekonomisi güçlü Türkiye'ye hiç olmadığı kadar yakınız         
15:36
Müslüme Yağal'ın tutuklanan dedesi, drone ile yapılan arama çalışmalarını izlemiş Müslüme Yağal'ın tutuklanan dedesi, drone ile yapılan arama çalışmalarını izlemiş         
14:42
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu: Cumartesi Anneleri haklı ama Diyarbakır Anneleri de haklı CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu: Cumartesi Anneleri haklı ama Diyarbakır Anneleri de haklı         
14:39
Seren Serengil'den Aynur Aydın'a olay sözler: Kılıfını hazırladın Seren Serengil'den Aynur Aydın'a olay sözler: Kılıfını hazırladın         
14:35
Çektirdikleri hatıra fotoğrafına bakan arkadaşlar, esrarengiz cisim karşısında şaşkınlık yaşadı Çektirdikleri hatıra fotoğrafına bakan arkadaşlar, esrarengiz cisim karşısında şaşkınlık yaşadı         
14:33
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.11.2021 11:29:26. #1.12#
SON DAKİKA: Bodrumda vurularak öldürülen kadının kimliği belli oldu - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement