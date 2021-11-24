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Bodrumda vurularak öldürülen kadının kimliği belli oldu - Son Dakika

Bodrumda vurularak öldürülen kadının kimliği belli oldu

24.11.2021 12:26

Bodrumda vurularak öldürülen kadının kimliği belli oldu Adana'da bir apartmanın bodrumunda tabancayla vurulduktan sonra hayatını kaybeden genç kadının isminin Ekin Gökçe belirlendi Adana'da bir apartmanın bodrumunda tabancayla vurulduktan sonra hayatını kaybeden genç kadının isminin Ekin...

Bodrumda vurularak öldürülen kadının kimliği belli oldu

Adana'da bir apartmanın bodrumunda tabancayla vurulduktan sonra hayatını kaybeden genç kadının isminin Ekin Gökçe belirlendi

ADANA - Adana'da bir apartmanın bodrumunda tabancayla vurulduktan sonra hayatını kaybeden genç kadının isminin Ekin Gökçe olduğu belirlendi.

Edinilen bilgiye göre olay, gece Yüreğir ilçesine bağlı Atakent Mahallesi'nde bulunan bir apartmanın bodrum katında meydana geldi. İddiaya göre, apartmanın bodrum katında ateşli silahla yaralanan genç kadın sürünerek bahçeye çıktı. O sırada balkona çıkan apartman sakinleri, bahçede genç bir kadının hareketsiz yattığını gördü. Bunun üzerine durum sağlık ve polis ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri genç kadının ateşli silahla vurulduğunu tespit etti. Ardından yaralı kadın kaldırıldığı Yüreğir Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.

Ölen kadının üzerinden kimlik çıkmazken, cesedi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri kadın cinayetini çözmek için çalışma başlattı. Polis kadının vurulduğu apartmanda 3 kişiyi gözaltına aldı. Polis yaptığı çalışmada parmak izinden öldürülen kadının isminin Ekin Gökçe olduğunu tespit etti.

Bu arada, kadının vurulduğu bodrum katı da basın mensupları tarafından görüntülendi. Kadının iki çekyat olan bir odada vurulduğu görüldü. Kadının vurulduğu odada çekyat üzerinde "Kabadayıların gizemli dünyası, babalar koğuşu" isimli kapağında tabanca olan bir kitabın da olması dikkat çekti.

Polisin olayla ilgili çalışması devam ediyor.

Bodrumda vurularak öldürülen kadının kimliği belli oldu
Bodrumda vurularak öldürülen kadının kimliği belli oldu
Bodrumda vurularak öldürülen kadının kimliği belli oldu
Bodrumda vurularak öldürülen kadının kimliği belli oldu

Polis, Gökçe, Silah, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bodrumda vurularak öldürülen kadının kimliği belli oldu - Son Dakika


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