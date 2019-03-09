Son Dakika Haberleri: Bodrumlu Kadınlardan 8 Mart Yürüyüşü

Bodrumlu Kadınlardan 8 Mart Yürüyüşü

52 dakika önce

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde bir araya gelen kadınlar, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde yürüyüş yaptı.

Bodrumlu Kadınlardan 8 Mart Yürüyüşü, System.String[]
MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde bir araya gelen kadınlar, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde yürüyüş yaptı.

Bodrum Kadın Dayanışma Derneği ve Bodrum Kent Konseyi Kadın Meclisi,  8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle dün akşam yürüyüş düzenledi. 300'e yakın kadının katıldığı yürüyüş, Tepecik Cami önünden başlayıp, Belediye Meydanı'nda son buldu. "Zıkkımın kökü dolapta, isyan sokakta", "Kürekler elimizde, süpürge belimizde alana gidiyoruz, alana", "Yaşasın kadın dayanışması", "Kadınlar artık susmayacaklar", "Susmuyoruz, korkmuyoruz, itaat etmiyoruz" ve "Gelsin baba, gelsin koca, gelsin devlet, gelsin cop. İnadına isyan, inadına özgürlük" sloganları atan kadınlar, yürüyüş sonunda bendir, davul ve düdük çalarak, şarkı söyledi. Ardından sessizce dağıldı. - Muğla

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 03:24 Kaynak: DHA

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