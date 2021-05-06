Son dakika! Bodrumlu muhtar yangınlara müdahale için mahallesine itfaiye ve sulama araçları kazandırdı - Son Dakika

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Bodrum ilçesinde Çırkan Mahallesi Muhtarı Coşkun Ünlü, küçük çaptaki yangınlara müdahale edebilmek için muhtarlık bünyesine iki itfaiye ve sulama aracı kazandırdı.

Ünlü, hem yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında mahallede temizlik çalışması yapmak, hem de yaz aylarında çıkan küçük yangınlara müdahale etmek için su tanklı araç almaya karar verdi.

Her biri 20 ton su kapasitesine sahip iki araç muhtarlık bünyesine alınarak kullanılmaya başlandı. İtfaiye araçlarıyla mahallede sulama ve temizlik çalışmaları yapılmaya başlandı.

Muhtar Ünlü, AA muhabirine, geçen yıl mahallede çıkan yangından etkilendiğini ve ondan sonra yangın söndürme aracı almaya karar verdiğini söyledi.

Mahallede artık yangınlara müdahale edebileceklerini belirten Ünlü, "Yaz aylarında itfaiye ile ilgili sıkıntılar yaşıyorduk. Yoğun trafikte yeterince hızlı gelemiyordu. Geçen yaz ciddi bir yangın atlattık. Bu yangında araçlar yandı, hayvanlar telef oldu. Bunun için itfaiye alma gereği duyduk. İtfaiye araçlarımızı muhtarlığımıza kazandırdık. Salgın sürecinde de ilaçlama ve sulama aracı olarak da kullanıyoruz. Olumsuzlara anında müdahale edeceğiz." diye konuştu.

Muhtarlık azası Yasin Algın da Ünlü'ye teşekkür ederek, "Çok şanslı bir muhtarlığız. Bodrum'da hep ilkleri yaşıyoruz. Bunun için muhtarıma teşekkür ediyorum. Bu araçlarla ilaçlama, sulama ve yangın söndürme işlemleri rahatlıkla yapılabilecek." ifadesini kullandı.