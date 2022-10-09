BODRUMLU MÜZİSYENLER ONUR ŞENER'İ ENSTRÜMANLARIYLA ANDI - Son Dakika
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BODRUMLU MÜZİSYENLER ONUR ŞENER'İ ENSTRÜMANLARIYLA ANDI

09.10.2022 17:11

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde müzisyenler Ankara'da öldürülen müzisyen Onur Şener'i anmak ve cinayeti kınamak için sessiz protestoda bulundu.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde müzisyenler Ankara'da öldürülen müzisyen Onur Şener'i anmak ve cinayeti kınamak için sessiz protestoda bulundu. Yaklaşık yarım saat boyunca müzisyenler enstrümanlarıyla cinayeti protesto etti.

Müzisyen Onur Şener, 2 Ekim'de Ankara'da müşteriler tarafından istek parçası nedeniyle çıkan tartışma sonrası mekan çıkışında öldürüldü. Olayın ardından Bodrumlu müzisyenler Onur Şener'i anmak ve cinayeti protesto etmek için Belediye Meydanı'nda bir araya geldi. Yaklaşık 50 kişilik grup ellerindeki enstrümanlarıyla birlikte 30 dakika boyunca ayakta durarak, sessiz eylem yaptı. Eylemin ardından müzisyenler Onur Şener'in fotoğrafının bulunduğu alana karanfil bıraktı. (DHA)

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Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: BODRUMLU MÜZİSYENLER ONUR ŞENER'İ ENSTRÜMANLARIYLA ANDI - Son Dakika
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