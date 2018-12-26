Bodrumlu Öğrenciler Atatürk İçin Koştu
1 saat önce
Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 99'uncu yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, Bodrum ilçesinde Büyük Atatürk Koşusu yapıldı.
Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk
'ün Ankara
'ya gelişinin 99'uncu yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, Bodrum
ilçesinde Büyük Atatürk Koşusu yapıldı.
Bodrum Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğünce 8 kategoride gerçekleştirilen etkinliğe, aralarında özel sporcuların da olduğu 267 öğrenci katıldı. Turgutreis
Sahilinde gerçekleştirilen koşuda, bazı öğrenciler zorlansa da yarışı büyük bir azimle bitirmeyi başardı.
Fenalaşan az sayıda öğrenciye sağlık ekiplerince müdahale edildi.
Son Dakika
» Spor
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 06:12 Kaynak: AA
3 İlde Yolcu Otobüsleri Kaza Yaptı: 3 Ölü, 72 Yaralı
Bahçeli'den Erdoğan'a Çağrı: İstanbul Ya da Ankara'da Küresel Güçler Zirvesi Yapılmalı
Yapılan Son Ankette İstanbul'da AK Parti, Ankara'da CHP Önde
Atatürkçüleri Kızdıran Mısıroğlu, Bu kez Ülkücüleri Çıldırttı!