Son Dakika Haberleri: Bodrumlu Öğrenciler Atatürk İçin Koştu

Bodrumlu Öğrenciler Atatürk İçin Koştu

1 saat önce

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 99'uncu yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, Bodrum ilçesinde Büyük Atatürk Koşusu yapıldı.

Bodrumlu Öğrenciler Atatürk İçin Koştu, System.String[]
Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 99'uncu yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, Bodrum ilçesinde Büyük Atatürk Koşusu yapıldı.

Bodrum Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğünce 8 kategoride gerçekleştirilen etkinliğe, aralarında özel sporcuların da olduğu 267 öğrenci katıldı.

Turgutreis Sahilinde gerçekleştirilen koşuda, bazı öğrenciler zorlansa da yarışı büyük bir azimle bitirmeyi başardı.

Fenalaşan az sayıda öğrenciye sağlık ekiplerince müdahale edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 06:12 Kaynak: AA

Ankara, Bodrum, Mustafa Kemal Atatürk, Spor
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