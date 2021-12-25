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Bodrumlu saat tamircisi 55 yıldır zamana meydan okuyor - Son Dakika

Bodrumlu saat tamircisi 55 yıldır zamana meydan okuyor

25.12.2021 12:12
Bodrumlu saat tamircisi 55 yıldır zamana meydan okuyor

Saat tamircisi babasının ilkokulda, "okuldan sonra dükkana" demesiyle başladığı saat tamiri mesleğini 55 yıldır askerlik görevi harici ara vermeden devam ettiren Tekin Özyurt (62), tezgahında zamana meydan okuyor.

Saat tamircisi babasının ilkokulda, "okuldan sonra dükkana" demesiyle başladığı saat tamiri mesleğini 55 yıldır askerlik görevi harici ara vermeden devam ettiren Tekin Özyurt (62), tezgahında zamana meydan okuyor.

Bodrum ilçesinde yaklaşık 10 yıldır yaşamını sürdüren aslen Erzurumlu 3 çocuk babası Özyurt, saat tamiri mesleğine ilkokul birinci sınıfta memleketinde babasının saat tamiri dükkanında çırak olarak başladı.

İlkokulu bitirdikten sonra bu işten hiç kopamayan saat ustası, mesleğini Erzurum'un yanı sıra uzun yıllar İstanbul'da devam ettirdi. Daha sonra Bodrum ilçesine yerleşen Özyurt, sabahın erken saatlerinde geçtiği tezgahının başında uzun zaman geçiriyor, titizlikle incelediği saatlerdeki arızaları tespit edip başarıyla üstesinden geliyor.

Özyurt, yıllarını verdiği tezgahında AA muhabirine, çocukken masa saatleriyle başladığı mesleğini kol saati tamir ederek devam ettirdiğini söyledi.

Babasının 43 yaşında trafik kazasında vefat ettiğini ve ölene kadar mesleğini devam ettirdiğini anlatan Özyurt, "Babamız öldükten sonra evlatları olarak bizler devam ettiriyoruz. Tamirini yaparken zorlandığım saatler oluyor ancak tamir edemeyeceğim hiçbir saat yok. Kesinlikle mekanik, elektronik hiç fark etmez. Yeter ki bana saat olsun. Saatin kemik yapısını bildiğim için mutlaka başarırım." dedi.

Her şeyi babasından, vefatından sonra da abilerinden öğrendiğini aktaran Özyurt, bu işe gönül verdiğini çok sevdiğini bu nedenle de 55 yıldır severek devam ettirdiğini kaydetti.

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İstanbul, Erzurum, Bodrum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bodrumlu saat tamircisi 55 yıldır zamana meydan okuyor - Son Dakika


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