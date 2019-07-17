Son Dakika Haberleri: Bodrumlu sünger avcıları Kuzey Ege'de
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Bodrumlu sünger avcıları Kuzey Ege'de

54 dakika önce

Muğla'nın Bodrum ilçesinden çıkan sünger avcıları, Kuzey Ege'de sünger avlıyor.

Bodrumlu sünger avcıları Kuzey Ege'de, System.String[]
Muğla'nın Bodrum ilçesinden çıkan sünger avcıları, Kuzey Ege'de sünger avlıyor.
Bodrumlu sünger avcıları İbrahim Totoz ve ekibi, Bozcaada ve Gökçeada'da sünger avlamaya başladı.
Uzun süredir yasak olduğu belirtilen sünger avcılığının açılmasıyla bölgeye giden sünger avcıları, mesleği devam ettiriyor.
Sünger Avcısı İbrahim Totoz, yaptığı açıklamada, Bodrum'un bir dönem filmlere de konu olan mesleğini devam ettirmek için çıktıkları zorlu yolculukta, Bodrum'un yapı taşları olan sünger avcılarının anılarını yaşatmaktan dolayı onur duyduklarını söyledi.
Totoz, Kuzey Ege'deki sünger avına ekime kadar devam edeceklerini ifade etti.
Kuzey Ege, Gökçeada, Bodrum, Muğla, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 06:40 Kaynak: AA
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