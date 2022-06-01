Bodrumlu sünger avcısı Sicilya'da süngerciliği anlatacak

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşayan "Aksona" lakaplı sünger avcısı Mehmet Baş, süngerciliği anlatmak üzere teknesiyle Sicilya'ya doğru yola çıktı.

Sünger avcısı olarak bilinen 72 yaşındaki Baş, "Aksona Mancorna" isimli, tirhandil tipi 18 metrelik teknesiyle Sicilya'ya gitmek üzere Bodrum Limanı'ndan hareket etti.

Baş, yolculuk öncesi gazetecilere, Sicilya'ya üçüncü gidişi olacağını, denizlerde kaybolup giden tüm denizciler anısına bir derneğin 9-12 Haziran'da düzenleyeceği festivale katılacağını söyledi.

Sicilya'nın Augusta Limanı'nda her yıl festival düzenlendiğini ve 2010'da festivalde konuşma yaptığını anlatan Baş, "Çok beğenilmişti. Tekrar katılmak için yola çıkıyorum. Biri oğlum olmak üzere 4 kişiyiz. Ben bunun adını 'Akdeniz dostluk ve barış seferi' olarak niteliyorum. Çünkü güzel ülkemin dostluğa, barışa, kardeşliğe inanmış sevgi dolu yürekleri adına bu seferi düzenliyorum. Atatürk'ün 'Yurtta sulh, cihanda sulh' ilkesi doğrultusunda, Bodrum'da denizcilerin yol göstericisi Halikarnas Balıkçısı'nın altıncı kıta dediği Akdeniz'e, dostluğa, kardeşliğe yelken açıyoruz." dedi.

"Güzel ülkemin kültürünü, değerlerini orada temsil etmekten onur duyuyorum"

Türk ve Sicilya bayrağı açıp kendisini uğurlayanlara teşekkür eden Baş, şunları kaydetti:

"Tek başıma keyif için gitmiyorum. Güzel ülkemin denizcilerini, sevgi dolu yüreklerini temsilen gidiyorum. Ege kıyılarından Sicilya'ya dostluk ve barış köprüsü kurmak istiyoruz. Dilerim gençlere bir yol olur bu. İleride gelip giderler. Gitmediğin hiçbir yer senin değil. Orada bizi birçok dost bekliyor. Festivalde konuşma yapıp, farklı yerlerde konferanslara konuşmacı olarak katılacağım. Benim konum olan sünger ve süngerciliği anlatacağım. Derin mavinin isimsiz kahramanları, tüm zamanların sünger avcılarını anacağız Güzel ülkemin kültürünü, değerlerini orada temsil etmekten onur duyuyorum."

Ekip, 17 Haziran'da dönüşe geçip, toplamda yaklaşık 1500 millik yolculuk sonunda, 28 Haziran'da tekrar Bodrum'da olmayı planlıyor.