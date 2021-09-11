Bodrumspor 3 puan için Diyarbakır'da

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta sezonun ilk maçında Afjet Afyonspor'u 2-1 mağlup eden Bodrumspor, yarın deplasmanda Diyarbekirspor'un rakibi olacak.

Diyarbakır Stadı'nda Gürcan Hasova'nın hakem olarak görev yapacağı maç saat 19.00'da başlayacak. Bodrumspor Teknik Direktörü Tahsin Tam, geçen hafta zorlu bir maçı kazandıklarını belirterek, "Diyarbakır'da kendi oyunumuzu sahaya yansıtacağız. İyi bir oyun ve mücadele ile istediğimiz skoru alacağımıza inanıyorum" dedi. Bodrum, transferin son gününde İstanbulspor'dan kaleci Seydi Değirmenci'yi kadrosuna katmıştı.