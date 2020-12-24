Bodrumspor'a buz gibi galibiyet
24.12.2020 12:42
Misli.com 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta sezonun ilk haftalarında düşme hattına demir attıktan sonra teknik direktörlük görevine Tahsin Tam'ın getirilmesiyle çıkışa geçen Bodrumspor, buz tutmuş zeminde oynadığı deplasmanda Baburt Özel İdarespor'u 2-1 mağlup ederek bayram yaptı.
Misli.com 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta sezonun ilk haftalarında düşme hattına demir attıktan sonra teknik direktörlük görevine Tahsin Tam'ın getirilmesiyle çıkışa geçen Bodrumspor, buz tutmuş zeminde oynadığı deplasmanda Baburt Özel İdarespor'u 2-1 mağlup ederek bayram yaptı.
Bodrum'un 20 derecelik sıcağından sonra rakibini dış sahada eksi 3 derecelik karlı zeminde yıldız golcüsü Ozan ve Celal'le geçen yeşil beyazlı ekip, son 4 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlikle 22 puana ulaştı.
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