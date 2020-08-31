Bodrumspor, Antalyaspor'un bünyesine geçiyor!

Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk'ün babası Fikret Öztürk'ün geçen yıl şirketleşme kararı veren yeşil-beyazlıların yüzde 60'lık hissesini alacağı ve Bodrumspor'u Antalyaspor yönetiminin idare edeceği ifade edildi.

Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk'ün babası Fikret Öztürk'ün geçen yıl şirketleşme kararı veren yeşil-beyazlıların yüzde 60'lık hissesini alacağı ve Bodrumspor'u Antalyaspor yönetiminin idare edeceği ifade edildi. Yapılan görüşmelerde son aşamaya gelindiği belirtilirken, son 3 yıldır 2. Lig'de boy gösteren Bodrumspor'un bu nedenle transferde sessiz kaldığı vurgulandı. Çalışmalarını 19 Ağustos'tan bu yana sürdüren Bodrumspor'da teknik direktör Tarık Daşgün'ün mevcut kadroda kalanlar ve genç oyuncularla antrenman yaptığı ifade edildi. Antalyaspor'un ise resmi işlemler sona erdikten sonra forma giyemeyen oyuncularını ve genç futbolcularını Bodrumspor'a göndereceği vurgulandı. Bodrumspor'un Antalyaspor'un bünyesine geçtikten sonra dış transfere ağırlık vereceği dile getirildi. Yeşil-beyazlı ekibin mücadele ettiği 2. Lig'de sezon 19 Eylül'de başlayacak.

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