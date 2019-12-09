Son Dakika Haberleri: Bodrumspor AŞ'nin hisseleri satışa sunuldu
Son Dakika Ekonomi Bodrumspor AŞ'nin hisseleri satışa sunuldu - Son Dakika Ekonomi

Bodrumspor AŞ'nin hisseleri satışa sunuldu

6 saat önce

Futbol branşını şirketleştiren TFF 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından Bodrum Belediyesi Bodrumspor, mevcut borçları ödeyebilmek için hisselerin yüzde 49'unu satışa çıkardı.

Bodrumspor AŞ'nin hisseleri satışa sunuldu, System.String[]

Futbol branşını şirketleştiren TFF 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından Bodrum Belediyesi Bodrumspor, mevcut borçları ödeyebilmek için hisselerin yüzde 49'unu satışa çıkardı.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Bodrum Belediyesi Bodrumspor'da şirketleşme sürecine ilişkin basın toplantısı düzenlendi.

Bodrum Belediye Meydanı'nda halkın katılımına açık olan toplantıda konuşan Belediye Başkanı Ahmet Aras, 1931'de kurulan kulübün faaliyet gösterdiği branşlar arasında en fazla giderin futbolda olduğunu belirtti.

Bodrumspor Futbol AŞ isimli şirketin kurulduğunu ve satışıyla borçları kapatmayı planladıklarını belirten Aras, "Hepimize hayırlı olsun. Hisselerinin yüzde 49'unu kamuoyuna sunuyoruz. Bu yaklaşık 498 hisseye tekabül ediyor. Bu hisseleri de yaklaşık 29 bin 500'er liralık lotlara böldük. Bizler de bunların satışında aktif görev alacağız. Yaklaşık 12,5 milyon liralık bir büyüklük elde edebilirsem Bodrumspor'un geçmiş ve günümüz borçlarının hepsini sıfırlıyoruz." diye konuştu.

Kulüp başkanı Rıza Karaya ise şirketin yüzde 51'inin Bodrum Belediyesi Bodrumspor Kulübü Derneği'nin kontrolünden çıkmayacağını kaydetti.

Diğer branşların dernek çatısı altında faaliyetlerine devam edeceği belirtildi.

Türkiye Futbol Federasyonu, Ahmet Aras, Futbol, Bodrum, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 06:40 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Böylesi görülmedi! Eşek üzerinde futbol maçı yaptılar
İnanılmazı başardılar! Tribüne halatla çıktılar Simon Kjaer'in menajeri, "Kjaer'in futbol hayatı bitecek" iddialarını yalanladı! TFF'den son dakika transfer harcaması açıklaması!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.12.2019 01:02:41. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bodrumspor AŞ'nin hisseleri satışa sunuldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]