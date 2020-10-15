Bodrumspor ateşle oynuyor
15.10.2020 11:32
MİSLİ.com 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Tarsus İdman Yurdu'na 3-2 kaybeden Bodrumspor, bir türlü çıkışa geçemedi.
MİSLİ.com 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Tarsus İdman Yurdu'na 3-2 kaybeden Bodrumspor, bir türlü çıkışa geçemedi. Geride kalan 5 maçta 4'üncü yenilgisini alan yeşil-beyazlılar 3 puanda kalıp ateş hattına doğru geriledi. Sadece GMG Kastamonuspor'u yenebilen Ege ekibi, Etimesgut Belediyespor, Karatay Termal 1922 Konyaspor, Eyüpspor ve Tarsus İdman Yurdu'na kaybetti. Teknik direktör Tarık Daşgün kötü gidişatı durdumak için daha çok çalışacaklarını dile getirdi. Bodrumspor gelecek hafta evinde Kırklarelispor'la karşı karşıya gelecek.
- Bodrum
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