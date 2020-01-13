Bodrumspor çare bulamadı - Son Dakika
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Bodrumspor çare bulamadı

6 saat önce

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta sezonun ilk devresini alt sıralarda tamamlayan Bodrum Belediyesi Bodrumspor, yeni teknik heyeti ve transferleriyle çıktığı ilk maçta lider Ankara Demirspor'a evinde 2-0 teslim oldu.

Bodrumspor çare bulamadı, System.String[]

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta sezonun ilk devresini alt sıralarda tamamlayan Bodrum Belediyesi Bodrumspor, yeni teknik heyeti ve transferleriyle çıktığı ilk maçta lider Ankara Demirspor'a evinde 2-0 teslim oldu.

Üst üste üçüncü yenilgisini alan yeşil-beyazlılarda teknik direktör Tarık Daşgün, ilk maçında kötü gidişe engel olamadı. İlk 11'de forma giyen yeni transferler golcü Timur Kosovalı ve stoper Hikmet de etkisiz kaldı. Grupta 20 puanla 14. sıradaki Bodrumspor, haftaya Sivas Belediyespor deplasmanına çıkacak.


Türkiye Futbol Federasyonu, Ankara Demirspor, Bodrum, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 02:00 Kaynak: DHA
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