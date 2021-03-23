Bodrumspor çıkış peşinde
23.03.2021 11:27
MİSLİ.com 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta 15 maçlık yenilmezlik serisiyle puan tablosunda ikinci sıraya kadar tırmandıktan sonra üst üste 2 son dakika mağlubiyetiyle kendisini Play-Off hattının dışında bulan Bodrumspor, yarın Sivas Belediyespor deplasmanında yeniden çıkış arayacak.
MİSLİ.com 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta 15 maçlık yenilmezlik serisiyle puan tablosunda ikinci sıraya kadar tırmandıktan sonra üst üste 2 son dakika mağlubiyetiyle kendisini Play-Off hattının dışında bulan Bodrumspor, yarın Sivas Belediyespor deplasmanında yeniden çıkış arayacak.
Sivas Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksi'ndeki 90 dakikanın başlama düdüğü saat 12.30'da çalacak. Bodrumspor grupta 49 puanla Play-Off barajının 1 puan gerisinde altıncı sırada yer alıyor.
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