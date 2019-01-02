Bodrumspor'da 3'üncü Yolcu Samet
1 saat önce
TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Bodrum Belediyesi Bodrumspor'da ikinci yarı öncesi yaprak dökümü sürüyor.
TFF
2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Bodrum
Belediyesi Bodrumspor'da ikinci yarı öncesi yaprak dökümü sürüyor. Daha önce orta saha oyuncusu Medeni ile stoper Emre Balak'la vedalaşan yeşil-beyazlılarda Samet Katanalp de kesin olarak takımdan ayrıldı. Orta alanda görev yapan 26 yaşındaki futbolcu Sarıyer
'le sözleşme imzaladı. Bu sezon 14 lig maçına çıkan Samet 2 kez fileleri sarstı. - Bodrum
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Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 04:18 Kaynak: DHA
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