Son Dakika Haberleri: Bodrumspor'da 3'üncü Yolcu Samet

Bodrumspor'da 3'üncü Yolcu Samet

1 saat önce

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Bodrum Belediyesi Bodrumspor'da ikinci yarı öncesi yaprak dökümü sürüyor.

Bodrumspor'da 3'üncü Yolcu Samet, System.String[]


TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Bodrum Belediyesi Bodrumspor'da ikinci yarı öncesi yaprak dökümü sürüyor. Daha önce orta saha oyuncusu Medeni ile stoper Emre Balak'la vedalaşan yeşil-beyazlılarda Samet Katanalp de kesin olarak takımdan ayrıldı. Orta alanda görev yapan 26 yaşındaki futbolcu Sarıyer'le sözleşme imzaladı. Bu sezon 14 lig maçına çıkan Samet 2 kez fileleri sarstı. - Bodrum

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 04:18 Kaynak: DHA

Spor
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