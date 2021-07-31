Bodrumspor'da çifte imza

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Bodrumspor çifte transfere imza attı.

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Bodrumspor çifte transfere imza attı. Yeşil-beyazlılar Antalyaspor'un iki genç oyuncusu Cenk Şen ve Halil İbrahim Sevinç'i resmen kadrosuna dahil etti. Kulüpten yapılan açıklamalarda, "Hoşgeldin Cenk Şen. Kulübümüz Cenk Şen ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. Futbolcumuza hoşgeldin der, yeşil-beyaz forma altında başarılar dileriz. Hoş Geldin Halil İbrahim Sevinç. Kulübümüz Halil İbrahim Sevinç ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. Futbolcumuza hoşgeldin der, yeşil-beyaz forma altında başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı. Antalyaspor altyapısından yetişen 20 yaşındaki Cenk forvette, 19 yaşındaki Halil İbrahim ise orta sahada forma giyiyor.



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