Son Dakika Haberleri: Bodrumspor'da Emre Balak Gitti

Bodrumspor'da Emre Balak Gitti

1 saat önce

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta üst sıraları hedefleyen Bodrum Belediyesi Bodrumspor'da stoper Emre Balak'la yolların ayrıldığı öğrenildi.

Bodrumspor'da Emre Balak Gitti, System.String[]


TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta üst sıraları hedefleyen Bodrum Belediyesi Bodrumspor'da stoper Emre Balak'la yolların ayrıldığı öğrenildi.

Daha önce orta saha oyuncusu Medeni ile vedalaşan yeşil-beyazlılarda Emre'yle de karşılıklı olarak anlaşıldığı bildirildi. Bu sezon 11 maça çıkan 30 yaşındaki defans oyuncusunun Darıca Gençlerbirliği'ne imza atacağı ifade edildi. Bodrumspor'un Medeni ve Emre'nin yanı sıra Samet'i de göndereceği dile getirilirken, Samet'in Sarıyer'le görüştüğü iddia edildi. - Bodrum

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 02:57 Kaynak: DHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Bodrum, Spor
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