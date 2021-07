TFF 2'nci Lig kulüplerinden Bodrumspor'da geçen sezonki kadrodan Emre Can Coşkun'la yollar ayrıldı. Yeşil-beyazlı kulüp, Emre Can'ın vedasını, "Emre Can Coşkun'a kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki futbol hayatında başarılar dileriz" mesajıyla duyurdu.