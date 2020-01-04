Bodrumspor'da Erkmen dönemi bitti - Son Dakika
Son Dakika Spor Bodrumspor'da Erkmen dönemi bitti - Son Dakika Spor

Bodrumspor'da Erkmen dönemi bitti

6 saat önce

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta devre arasına 20 puanla 13. sırada giren Bodrum Belediyesi Bodrumspor'da teknik direktör Necati Erkmen'le yollar ayrıldı.

Bodrumspor'da Erkmen dönemi bitti, System.String[]

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta devre arasına 20 puanla 13. sırada giren Bodrum Belediyesi Bodrumspor'da teknik direktör Necati Erkmen'le yollar ayrıldı. 2016-17'de 3. Lig'de şampiyonluk yaşadığı yeşil-beyazlı kulübe sezon başında geri dönen tecrübeli teknik adam, 17 maçta 5 galibiyet, 5 beraberlik, 7 mağlubiyet gördü. Kulüpten, "Teknik Direktörümüz Necati Erkmen ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırdık. Bize kattığı her şey için teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz" açıklaması yapıldı.

Bodrumspor'da bir süre önce Sportif Direktör Erol Tok'la da yollar ayrılmıştı.


- Bodrum
Türkiye Futbol Federasyonu, Bodrum, Erkmen, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 12:55 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Galatasaray, Celil Yüksel'i kiraladı
Trabzonspor yönetiminden Hüseyin Çimşir'e destek Osmanlıspor, Trabzonlu iş adamı Şenol Ayvaz'a satılıyor Ndiaye, 1000 tane Trabzonspor forması alacağını açıkladı

Son Dakika Haberleri
19:39 Çin'in Guangzhou R&F takımında teknik direktörlüğe Van Bronckhorst getirildi - Son Dakika Spor
19:38 Fatih Karagümrük'ün Antalya kampı - Son Dakika Spor
19:31 Basketbol Süper Ligi: OGM Ormanspor: 72 - Beşiktaş Sompo Sigorta: 80 - Son Dakika Spor
19:29 EHF Kupası: Kastamonu Belediyespor: 30 - Schaeffler: 31 - Son Dakika Spor
19:28 Konyaspor ikinci yarı hazırlıklarına başladı - Son Dakika Spor
19:00 Osmanlıspor, Trabzonlu iş adamı Şenol Ayvaz'a satılıyor - Son Dakika Spor
18:20 Ndiaye, 1000 tane Trabzonspor forması alacağını açıkladı - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.1.2020 19:43:56. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Bodrumspor'da Erkmen dönemi bitti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]