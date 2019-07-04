Bodrumspor'da iç transfer başladı
39 dakika önce
TFF 2'nci Lig kulüplerinden Bodrum Belediyesi Bodrumspor iç transferde takım kaptanları Erkan Değişmez ve Şaban Genişyürek'le yeniden anlaştı.
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 03:59 Kaynak: DHA
TFF 2'nci Lig kulüplerinden Bodrum
Belediyesi Bodrumspor iç transferde takım kaptanları Erkan Değişmez ve Şaban Genişyürek'le yeniden anlaştı.
2014-15 sezonundan bu yana yeşil-beyazlı formayı terleten 32 yaşındaki orta saha oyuncusu Erkan, geçen sezon ligde 19, kupada 4 müsabakada görev aldı. Son 2 sezonda Bodrum ekibi için ter döken 33 yaşındaki santrfor Şaban ise geçen yıl 20 lig, 2 de kupa karşılaşmasında oynarken, 4 kez rakip fileleri sarstı. Yönetim, "İki oyuncumuz terlettikleri formanın hakkını her zaman verdi ve yine vereceklerdir" mesajı yayınladı.
- Bodrum
Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın kızının nikah şahidi oldu
Gökçe Bahadır, "Gün batımına hastayım" diyerek bikiniyle poz verdi!
Sokak ortasındaki vahşi cinayeti kameralar anbean kaydetti
Erdoğan, Çin dönüşü AK Partili vekilleri topladı