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Bodrumspor'da iç transfer başladı

39 dakika önce

TFF 2'nci Lig kulüplerinden Bodrum Belediyesi Bodrumspor iç transferde takım kaptanları Erkan Değişmez ve Şaban Genişyürek'le yeniden anlaştı.

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TFF 2'nci Lig kulüplerinden Bodrum Belediyesi Bodrumspor iç transferde takım kaptanları Erkan Değişmez ve Şaban Genişyürek'le yeniden anlaştı.
2014-15 sezonundan bu yana yeşil-beyazlı formayı terleten 32 yaşındaki orta saha oyuncusu Erkan, geçen sezon ligde 19, kupada 4 müsabakada görev aldı. Son 2 sezonda Bodrum ekibi için ter döken 33 yaşındaki santrfor Şaban ise geçen yıl 20 lig, 2 de kupa karşılaşmasında oynarken, 4 kez rakip fileleri sarstı. Yönetim, "İki oyuncumuz terlettikleri formanın hakkını her zaman verdi ve yine vereceklerdir" mesajı yayınladı.


- Bodrum
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 03:59 Kaynak: DHA
Spor
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