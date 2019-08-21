Son Dakika Haberleri: Bodrumspor'da kombineler satışta
Son Dakika Spor Haber

Bodrumspor'da kombineler satışta

1 saat önce

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup temsilcisi Bodrum Belediyesi Bodrumspor'da yeni sezon öncesi kombine satışları başladı.

Bodrumspor'da kombineler satışta, System.String[]

TFF 2'nci  Lig Kırmızı Grup temsilcisi Bodrum Belediyesi Bodrumspor'da yeni sezon öncesi kombine satışları başladı.
?Yeşil-beyazlı ekip Afyonkarahisar kampında yeni sezon hazırlıklarını sürdürürken, 1 Eylül Pazar günü başlayacak lig öncesi kombine fiyatları belirlendi. İlçe Stadı'nın maraton, Martı Sedat, Erdoğan Çakmak ve eski kale arkası tribünlerinde kombineler 180 TL, VIP tribünde ise 1500 TL'den satılacak. Kombineler ilçe merkezindeki BodrumStore'dan alınabilecek.


- Bodrum
Türkiye Futbol Federasyonu, Bodrum, Spor

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 02:18 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



6 bin lira maaşlı işinden istifa eden adam köye yerleşerek hayalini gerçekleştirdi
Aşk yaşadıkları söylenen Demet Özdemir ve Kaan Yıldırım Bodrum'da görüntülendi Ev alacaklara müjde! Faiz indirimi sonrası bir indirim de firmalardan geldi Ölüdeniz'de soygun sürüyor! Bir waffle'ı 80 TL'ye satıyorlar

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.8.2019 16:00:34. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bodrumspor'da kombineler satışta
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]