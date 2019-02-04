Son Dakika Haberleri: Bodrumspor'da Moraller Bozuldu

Bodrumspor'da Moraller Bozuldu

57 dakika önce

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta deplasmanda İnegölspor karşısında öne geçmesine rağmen 2-1'lik skorla rakibine boyun eğen Bodrum Belediyesi Bodrumspor'da moraller bozuldu.

Bodrumspor'da Moraller Bozuldu, System.String[]


TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta deplasmanda İnegölspor karşısında öne geçmesine rağmen 2-1'lik skorla rakibine boyun eğen Bodrum Belediyesi Bodrumspor'da moraller bozuldu.

Önceki hafta evinde Ankara Demirspor'u 5-0 yenerek moral bulan yeşil-beyazlılar, mutlak galibiyet için gittiği İnegöl deplasmanından eli boş dönüp play-off hattının uzağında kaldı. Play-off potasındaki Kastamonuspor'la arasında 7 puan fark bulunan Bodrum Belediyesi Bodrumspor, bu hafta ligden çekilen Gaziantepspor'la karşılaşmadan hanesine 3 puan yazdıracak. - Bodrum

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 12:58 Kaynak: DHA

Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Beşiktaş ile Yollarını Tartışmalı Bir Şekilde Ayıran Vagner Love: 5 Ay Boyunca Paramı Alamadım Giresunspor'da Ümit Özat Dönemi Sona Erdi

Galatasaraylı Taraftarlardan Younes Belhanda'ya Büyük Tepki Galatasaray'ın, Sezon Sonunda Fernando Muslera ile Yollarını Ayıracağı İddia Edildi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.2.2019 13:55:21. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bodrumspor'da Moraller Bozuldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]