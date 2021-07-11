Bodrumspor'da Oğuzhan ile yollar ayrıldı

Misli.com 2'nci Lig ekiplerinden Bodrumspor'da, sözleşmesi sona eren Oğuzhan Türk ile yolların ayrıldığı açıklandı. Yeşil-beyazlılar, "Oğuzhan Türk'e kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki futbol hayatında başarılar dileriz" açıklaması yaptı. Gurbetçi 10 numara geçen sezon 32 maçta 3 gol attı. Bodrum ekibinde Burak Çolak, Emirhan Subaş, Emre Kaplan, Enes Karakuş ve Ozan Sol da takımdan ayrılmıştı.