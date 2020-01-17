Bodrumspor'da Ozan şoku
6 saat önce
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta alt sıralardan kurtulmaya çalışan Bodrum Belediyesi Bodrumspor'da takımın yıldızlarından Ozan Sol antrenmanda sakatlandı.
Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 01:11 Kaynak: DHA
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta alt sıralardan kurtulmaya çalışan Bodrum Belediyesi Bodrumspor'da takımın yıldızlarından Ozan Sol antrenmanda sakatlandı.
Sağ omuz köprücük kemiğinde çıkık, yumuşak dokuda yırtık, kanama ve ödem oluşan tecrübeli futbolcunun 1 ila 1.5 ay arasında yeşil sahalardan uzak kalacağı açıklandı.
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