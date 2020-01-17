Bodrumspor'da Ozan şoku - Son Dakika
Son Dakika Spor Bodrumspor'da Ozan şoku - Son Dakika Spor

Bodrumspor'da Ozan şoku

6 saat önce

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta alt sıralardan kurtulmaya çalışan Bodrum Belediyesi Bodrumspor'da takımın yıldızlarından Ozan Sol antrenmanda sakatlandı.

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TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta alt sıralardan kurtulmaya çalışan Bodrum Belediyesi Bodrumspor'da takımın yıldızlarından Ozan Sol antrenmanda sakatlandı.

Sağ omuz köprücük kemiğinde çıkık, yumuşak dokuda yırtık, kanama ve ödem oluşan tecrübeli futbolcunun 1 ila 1.5 ay arasında yeşil sahalardan uzak kalacağı açıklandı.


Türkiye Futbol Federasyonu, Ozan Sol, Bodrum, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 01:11 Kaynak: DHA
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