Bodrumspor'da Rıza Karakaya Güven Tazeledi

TFF
2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Bodrum
Belediyesi Bodrumspor'da mevcut başkan Rıza Karakaya
güven tazeledi.
Deniz Ticaret Odası (DTO) Bodrum Şubesi Konferans Salonu'nda yapılan genel kurulda, seçime Karakaya'nın başkanlığındaki tek liste ile gidildi.
Yaklaşık 100 üyenin katıldığı toplantıda, yapılan açık oylama sonucu Karakaya yeniden başkanlığa seçildi.
Seçimin ardından konuşma yapan Karakaya, 8 yıl önce göreve geldiğini anımsatarak, kendisine ve ekibine gösterilen güvene teşekkür etti.
Görev süresince kulübün futbolda Bölgesel Amatör Lig'den (BAL), 3. lig ve ardından TFF 2. Lig'e yükseldiğini ve burada tutunduğunu belirten Karakaya, çıtayı daha da yükseltmek istediklerini söyledi.
Karakaya, 11 branşta faaliyet gösteren kulübün, yelkende dünya dereceleri elde ettiğini, yeni sezonda kadın futbol takımının da kurulmasının planlandığını kaydetti.