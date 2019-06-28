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Bodrumspor'dan dayanışma gecesi

51 dakika önce

TFF 2'nci Lig temsilcilerinden Bodrum Belediyesi Bodrumspor'da camia, geleneksel dayanışma gecesinde bir araya geldi.

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TFF 2'nci Lig temsilcilerinden Bodrum Belediyesi Bodrumspor'da camia, geleneksel dayanışma gecesinde bir araya geldi. Bitez Mahallesin'de bulunan bir otelde gerçekleşen geceye Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, AK Parti İlçe Başkanı Ömer Özmen, CHP İlçe Başkanı Halil Karahan, Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman, Kulüp Başkanı Rıza Karakaya, ünlü sanatçı Hakan Altun, Beşiktaşlı eski futbolcu Ali Tandoğan, yönetim kurulu üyeleri, iş insanları, oda başkanları ile taraftarlar katıldı.
Yerel sanatçı Ender Kasal'ın seslendirdiği şarkılarla başlayan gecede, ardından Barış Kömürcü ve Hakan Altun sahne aldı. Gecede Bodrumspor yönetim kurulu üyeleri tek tek tanıtılarak sahneye çağrıldı. En son sahneye gelen Bodrum Belediyesi Bodrumspor Başkanı Rıza Karakaya yaptığı konuşmada, geceye katılanlar ve Bodrumspor'a destek olan herkese teşekkür ederek, yeni yapılanmayı anlattı. Karakaya, Belediye Başkanı Ahmet Aras ve Kaymakam Bekir Yılmaz'a da plaket verdi. Belediye Başkanı Aras gecede yaptığı konuşmada, Bodrum'un adını taşıyan ve Bodrum'a gönül verenlerin gönülden katkısıyla yaşayan kulüp için bir araya geldiklerini söyledi.


- Bodrum
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 11:23 Kaynak: DHA
Bekir Yılmaz, Karakaya, Türkiye Futbol Federasyonu, Bodrum, Spor
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