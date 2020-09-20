Bodrumspor'dan üç takviye

Misli.Com 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Bodrum Belediyesi Bodrumspor, dış transferde 3 oyuncuyla daha anlaşmaya vardı. Yeşil-beyazlı kulüp, Manisa FK'dan 25 yaşındaki gurbetçi sol bek Orhan Aktaş, Etimesgut Belediyespor'dan 27 yaşındaki sol kanat Burak Çolak ve Fraport TAV Antalyaspor'dan 21 yaşındaki kaleci Yakup Mert Çakır ile sözleşme imzaladı. Orhan 2 yıllık kontrat imzalarken, Burak ile kiralık gelen Yakup Mert, 1 yıllığına transfer edildi.