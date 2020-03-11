Bodrumspor Daşgün'le farklı - Son Dakika
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Bodrumspor Daşgün'le farklı

6 saat önce

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son olarak Kırşehir Belediyespor'la deplasmanda golsüz berabere kalan Bodrum Belediyesi Bodrumspor, ikinci yarıda Tarık Daşgün'ün dümene geçmesiyle alt sıralardan kurtuldu.

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TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son olarak Kırşehir Belediyespor'la deplasmanda golsüz berabere kalan Bodrum Belediyesi Bodrumspor, ikinci yarıda Tarık Daşgün'ün dümene geçmesiyle alt sıralardan kurtuldu. Sezonun ilk yarısını düşme hattının sadece 4 puan önünde 14'üncü sırada tamamlayan Bodrumspor, Tarık Daşgün'le birlikte çıkışa geçip aradaki farkı 20'ye çıkardı, rahat nefes aldı. Küme düşme korkusunu tamamen üzerinden atan yeşil-beyazlılar kalan 7 haftada üst sıralara yaklaşmaya çalışacak. Tarık Daşgün, "Önümüzdeki tüm maçları kazanmak için oynayacağız. Alt sıralardan uzaklaştık, yukarısını zorlayacağız" dedi. Bodrumspor, bu hafta evinde lider Bandırmaspor'la karşılaşacak.


Türkiye Futbol Federasyonu, Kırşehir, Bodrum, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 01:09 Kaynak: DHA
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