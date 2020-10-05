Bodrumspor devamını getiremedi - Son Dakika

Bodrumspor devamını getiremedi

Misli.com 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Karatay Termal 1922 Konyaspor'a deplasmanda 2-0 yenilen Bodrumspor'da moralle bozuldu.

Bodrumspor devamını getiremedi, System.String[]

Misli.com 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Karatay Termal 1922 Konyaspor'a deplasmanda 2-0 yenilen Bodrumspor'da moralle bozuldu. Önceki hafta evinde GMG Kastamonuspor'u 4-1 yenerek umutlanan yeşil-beyazlılar hedeflediği seriyi başlatamadı. Teknik direktör Tarık Daşgün, hesapta olmayan bir mağlubiyet aldıklarını söyledi. Daşgün, "Çok erken goller yedik ilk 15 dakikada skor 2-0 oldu. Ardından toparlanamadık. Buradan çıkaracağımız dersler olacak" dedi. Ege temsilcisi bu hafta evinde Eyüpspor'la puan mücadelesine çıkacak.


- Bodrum

Kastamonuspor, Konyaspor, Karatay, Termal, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2020 13:47 - Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Bodrumspor devamını getiremedi - Son Dakika Spor

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