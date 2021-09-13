Bodrumspor doludizgin

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Bodrumspor sezona çok iyi başlangıç yaptı. Yıldızlar topluluğu iddialı kadrosuyla ilk hafta evinde Afjet Afyonspor'u 2-1 yenerek 3 puanı hanesine yazdıran yeşil-beyazlılar, Diyarbekirspor deplasmanında da kazanarak seriye bağladı. İlk yarıda bulduğu gollerle galibiyete uzanan Ege ekibinde teknik direktör Tahsin Tam takımının performansından çok memnun olduğunu söyledi.

Sezona iyi bir şekilde başlamanın moral ve motivasyon açısından herkese güç verdiğini dile getiren Tam, "Futbolcularımı tebrik ediyorum. Sezonun ilk maçları zorlu geçer. Bu periyodu kayıp yaşamadan aşmak en büyük amacımız. Diyarbekirspor karşısında ilk yarıyı 2 farklı önde kapatmak bizim için büyük avantaj oldu. Kazanmayı bildik, serimizi sürdürmek istiyoruz" dedi.Bodrumspor bu hafta evinde Ergene Velimeşespor'la karşılaşacak.