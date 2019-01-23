Son Dakika Haberleri: Bodrumspor - E. Yeni Malatyaspor Maçının Ardından

Bodrumspor - E. Yeni Malatyaspor Maçının Ardından

46 dakika önce

- Bodrumspor - E. Yeni Malatyaspor maçının ardındanMUĞLA - Ziraat Türkiye Kupası 16 Turu rövanş maçında Bodrum Belediyesi Bodrumspor sahasında E.Yeni Malatyaspor'a 2-1 yenildi.

- Bodrumspor - E. Yeni Malatyaspor maçının ardından

MUĞLA - Ziraat Türkiye Kupası 16 Turu rövanş maçında Bodrum Belediyesi Bodrumspor sahasında E.Yeni Malatyaspor'a 2-1 yenildi. Maçın ardından teknik direktörler açıklamalarda bulundu.
Mücadele sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, Bodrumspor'a karşı zorlandıklarını ifade ederek, "Bodrumspor iyi bir ekip, Bodrum'a gendi liglerinde başarılar diliyorum. Bizim için önemli olan Bodrum'dan galip ayrılıp turu geçmekti. Maçın ikinci yarısından biraz değişiklik yapıp sistemi biraz değiştirdik. Ardından gollerimiz de geldi. Tur atladığımız için mutluyuz. Lig başladığında ilk 10 takımın içerisinde olma hedefimiz vardı. Ligin ilk yarısını ikinci sırada tamamladıktan sonra yaptığımız transferler olsun şu anda ligi üst sıralarda bitireceğimizi gösteriyor" dedi.
Bodrum Belediyesi Bodrumspor cephesi
Bodrum Belediyesi Bodrumspor Teknik Direktörü Engin İpekoğlu ise, "Malatyaspor'dan çok daha gol pozisyonumuz oldu. Savunmada da özellikle güçlü tuttuk. Maçtan öncede söyledim futbolcu arkadaşlarımıza Son 16'ya kalarak bir tarih yazdınız. Yaptığımız bireysel hataları Süper Lig oyuncuları iyi değerlendiriyor. Tecrübesizliğimizin kurbanı olduk. Kupa maçında Bodrumspor oyuncularımızı oynadığı futboldan dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 06:45 Kaynak: İHA

Türkiye Kupası, Bodrum, Yeni Malatyaspor, Malatyaspor, Spor
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