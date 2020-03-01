Bodrumspor emin adımlarla

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta evinde Tuzlaspor'u 2-1 yenen Bodrum Belediyesi Bodrumspor 3'te 3 yaparak alt sıralardan iyice uzaklaştı. Bayburt İl Özel İdare, ligden çekilen Elazığspor ve Tuzlaspor'dan toplam 9 puan alan yeşil-beyazlılarda teknik direktör Tarık Daşgün, "Önemli bir galibiyete daha imza atıp tırmanışımızı sürdürdük. Play-Off hattıyla aramızda puan farkı var ama biz sonuna kadar mücadelemizi vereceğiz. Oyuncularımı kutluyorum. Oldukça zor bir maçı kayıpsız geçtik" dedi.