Bodrumspor emin adımlarla - Son Dakika
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Bodrumspor emin adımlarla

6 saat önce

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta evinde Tuzlaspor'u 2-1 yenen Bodrum Belediyesi Bodrumspor 3'te 3 yaparak alt sıralardan iyice uzaklaştı.

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TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta evinde Tuzlaspor'u 2-1 yenen Bodrum Belediyesi Bodrumspor 3'te 3 yaparak alt sıralardan iyice uzaklaştı. Bayburt İl Özel İdare, ligden çekilen Elazığspor ve Tuzlaspor'dan toplam 9 puan alan yeşil-beyazlılarda teknik direktör Tarık Daşgün, "Önemli bir galibiyete daha imza atıp tırmanışımızı sürdürdük. Play-Off hattıyla aramızda puan farkı var ama biz sonuna kadar mücadelemizi vereceğiz. Oyuncularımı kutluyorum. Oldukça zor bir maçı kayıpsız geçtik" dedi.


Türkiye Futbol Federasyonu, Bodrum, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 11:38 Kaynak: DHA
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