Bodrumspor emin adımlarla
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TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta evinde Tuzlaspor'u 2-1 yenen Bodrum Belediyesi Bodrumspor 3'te 3 yaparak alt sıralardan iyice uzaklaştı.
Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 11:38 Kaynak: DHA
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta evinde Tuzlaspor'u 2-1 yenen Bodrum Belediyesi Bodrumspor 3'te 3 yaparak alt sıralardan iyice uzaklaştı. Bayburt İl Özel İdare, ligden çekilen Elazığspor ve Tuzlaspor'dan toplam 9 puan alan yeşil-beyazlılarda teknik direktör Tarık Daşgün, "Önemli bir galibiyete daha imza atıp tırmanışımızı sürdürdük. Play-Off hattıyla aramızda puan farkı var ama biz sonuna kadar mücadelemizi vereceğiz. Oyuncularımı kutluyorum. Oldukça zor bir maçı kayıpsız geçtik" dedi.
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