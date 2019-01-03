Bodrumspor Emrecan'la Anlaştı
28 dakika önce
TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Bodrum Belediyesi Bodrumspor, 3. Lig'de mücadele eden Körfez Spor Kulübü'nden 21 yaşındaki sol kanat Emrecan Yıldızhan'la prensip anlaşmasına vardı.
TFF
2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Bodrum
Belediyesi Bodrumspor, 3. Lig'de mücadele eden Körfez
Spor Kulübü'nden 21 yaşındaki sol kanat Emrecan Yıldızhan'la prensip anlaşmasına vardı. 2. Lig'de 32 maçta 6 gol kaydeden genç futbolcu, bu sezonun ilk yarısında 3. Lig'de 12, kupada ise 2 müsabakada görev aldı. İlerleyen günlerde resmi sözleşme imzalaması beklenen Emrecan, bu sezon rakip fileleri sarsma başarısı gösteremedi. - Bodrum
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Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 01:04 Kaynak: DHA
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