Son Dakika Haberleri: Bodrumspor Emrecan'la Anlaştı

Bodrumspor Emrecan'la Anlaştı

28 dakika önce

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Bodrum Belediyesi Bodrumspor, 3. Lig'de mücadele eden Körfez Spor Kulübü'nden 21 yaşındaki sol kanat Emrecan Yıldızhan'la prensip anlaşmasına vardı.

Bodrumspor Emrecan'la Anlaştı, System.String[]


TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Bodrum Belediyesi Bodrumspor, 3. Lig'de mücadele eden Körfez Spor Kulübü'nden 21 yaşındaki sol kanat Emrecan Yıldızhan'la prensip anlaşmasına vardı. 2. Lig'de 32 maçta 6 gol kaydeden genç futbolcu, bu sezonun ilk yarısında 3. Lig'de 12, kupada ise 2 müsabakada görev aldı. İlerleyen günlerde resmi sözleşme imzalaması beklenen Emrecan, bu sezon rakip fileleri sarsma başarısı gösteremedi. - Bodrum

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 01:04 Kaynak: DHA

Körfez, Türkiye Futbol Federasyonu, Bodrum, Spor
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