Bodrumspor harekete geçti

TFF 2. Lig'de hisselerinin yüzde 60'ının Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk'ün babası Fikret Öztürk'e devredilip kulübün Antalya temsilcisi tarafından yönetilmesi görüşmeleri tamamlanan Bodrum Belediyesi Bodrumspor, transferde kırmızı-beyazlıların 6 gencini aldı. Bir süredir takımda geçen sezondan kalan isimlerle tesislerinde antrenmanlarını sürdüren Bodrumspor, Süper Lig temsilcisinden 20 yaşındaki sol kanat Cenk Şen, 19 yaşındaki golcü Mikail Başar, 19 yaşındaki stoper Batuhan Berkay Fındık, 19 yaşındaki stoper Cengiz Demir'i aldı.

Geçen sezon yine Antalyaspor'dan kiralanan 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Sergen Yatağan ve kulüpte daha önce de kiralık olarak forma giyen Antalyasporlu 22 yaşındaki merkez orta saha Harun Kavaklıdere de yine takıma katıldı. Son 3 yıldır 2. Lig'de yer alan Bodrumspor, geçen yıl şirketleşme kararı almıştı. Yeni sezon öncesi Afyonkarahisar'da kampa giren yeşil-beyazlı ekip, oynadığı ilk hazırlık maçında Kestelspor'u 3-2 mağlup etti. Maçta Bodrumspor'un gollerini Oğuzhan, Osman ve Kayhan attı.

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