Bodrumspor havlu attı
29.04.2021 13:58
Misli.com 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta deplasmanda Serik Belediyespor'la golsüz berabere kalan Bodrumspor, bitime 2 maç kala Play-Off şansını kaçırmanın üzüntüsünü yaşıyor.
Misli.com 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta deplasmanda Serik Belediyespor'la golsüz berabere kalan Bodrumspor, bitime 2 maç kala Play-Off şansını kaçırmanın üzüntüsünü yaşıyor. Düşme hattında başladığı ligde bir ara 15 maçlık yenilmezlik serisi yakalayıp puan tablosunda 2'nci sıraya kadar tırmanan yeşil-beyazlı ekip, ardından yaşadığı düşüşe engel olamadı. Son 3 maçtır galibiyete hasret kalıp bu periyotta yalnızca 1 puan alabilen Bodrum, Karabükspor ve Turgutluspor karşılaşmaları öncesi treni kaçırdı. Grupta 59 puanı olan Bodrum'un 2'de 2 bile yapsa 66 puanlı Play-Off hattındaki Vanspor'u yakalama ihtimali kalmadı.
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