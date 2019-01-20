Son Dakika Haberleri: Bodrumspor İdare Etti

Bodrumspor İdare Etti

1 saat önce

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta ikinci yarının ilk haftasında Eyüpspor'la deplasmanda 0-0 berabere kalan Bodrum Belediyesi Bodrumspor buruk sevinç yaşadı.

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TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta ikinci yarının ilk haftasında Eyüpspor'la deplasmanda 0-0 berabere kalan Bodrum Belediyesi Bodrumspor buruk sevinç yaşadı. 

Teknik direktör Engin İpekoğlu, İstanbul deplasmanından 1 puanla dönmenin çok kötü olmadığını vurgularken, "Hafta içinde Süper Lig ekibi Yeni Malatyaspor'la çok çekişmeli bir maça çıktık. Uzak yoldan gelip İstanbul'a geçtik. Kupa yorgunluğu yaşadık. Artık önümüze bakacağız. Seri yakalayıp yeniden potaya gireceğiz" dedi. - Bodrum

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 12:25 Kaynak: DHA

İstanbul, Türkiye Futbol Federasyonu, Eyüpspor, Bodrum, Spor
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