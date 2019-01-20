Bodrumspor İdare Etti

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta ikinci yarının ilk haftasında Eyüpspor'la deplasmanda 0-0 berabere kalan Bodrum Belediyesi Bodrumspor buruk sevinç yaşadı.





TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta ikinci yarının ilk haftasında Eyüpspor'la deplasmanda 0-0 berabere kalan Bodrum Belediyesi Bodrumspor buruk sevinç yaşadı.



Teknik direktör Engin İpekoğlu, İstanbul deplasmanından 1 puanla dönmenin çok kötü olmadığını vurgularken, "Hafta içinde Süper Lig ekibi Yeni Malatyaspor'la çok çekişmeli bir maça çıktık. Uzak yoldan gelip İstanbul'a geçtik. Kupa yorgunluğu yaşadık. Artık önümüze bakacağız. Seri yakalayıp yeniden potaya gireceğiz" dedi. - Bodrum

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