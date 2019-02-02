Son Dakika Haberleri: Bodrumspor İnegöl'de Seri Peşinde

Bodrumspor İnegöl'de Seri Peşinde

1 saat önce

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta evinde Ankara Demirspor'u 5-0 yenerek umutlanan Bodrum Belediyesi Bodrumspor yarın orta sıralarda yer alan İneölspor'a konuk olacak.

Bodrumspor İnegöl'de Seri Peşinde, System.String[]
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta evinde Ankara Demirspor'u 5-0 yenerek umutlanan Bodrum Belediyesi Bodrumspor yarın orta sıralarda yer alan İneölspor'a konuk olacak. İnegöl İlçe Stadı'nda Hamit Basık'ın yöneteceği maç saat 13.30'da başlayacak. 

Teknik direktör Engin İpekoğlu, İnegölspor deplasmanlarının zorlu geçtiğini belirterek, "Ankara Demirspor galibiyetinin anlam kazanabilmesi adına mutlaka İnegöl'den 3 punla dönmeliyiz. Kazanacak gücümüz var, takımıma sonuna kadar inanıyorum" ifadelerini kullandı. - Bodrum

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 12:34 Kaynak: DHA

Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Rıdvan Dilmen: Fenerbahçe Avrupa Ligi Şampiyonu Olabilir Spor Yorumcusu Ali Ece'den Victor Moses'e Övgü: Tam Bir Yetenek Golü Attı

Galatasaray, Mitroglou'yu UEFA Listesine Bildirmeyecek Fenerbahçe'nin Rakibi Zenit, Türk asıllı Serdar Azmoun'u Transfer Etti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.2.2019 14:22:57. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bodrumspor İnegöl'de Seri Peşinde
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]