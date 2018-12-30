Bodrumspor İzne Çıktı
1 saat önce
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Bodrum Belediyesi Bodrumspor, ikinci yarı öncesi ilk etap kamp çalışmalarını tamamladı.
TFF
2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Bodrum
Belediyesi Bodrumspor, ikinci yarı öncesi ilk etap kamp çalışmalarını tamamladı.
Gümbet Tesisleri'nde 26 Aralık
'tan bu yana teknik direktör Engin İpekoğlu yönetiminde çalışan Bodrum temsilcisi, 2 gün yeni yıl izni yaptıktan sonra 2 Ocak'ta toplanacak. Yeşil-beyazlılar, 4 Ocak'ta Antalya
'ya kampa gidecek.
- Bodrum
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Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 12:34 Kaynak: DHA
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