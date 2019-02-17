Bodrumspor Kahroldu
1 saat önce
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta Niğde Anadolu Futbol'la 1-1 berabere kalan Bodrum Belediyesi Bodrumspor 90+3. dakikada yediği golle kahroldu.
TFF
2. Lig Beyaz Grup'ta Niğde
Anadolu Futbol
'la 1-1 berabere kalan Bodrum
Belediyesi Bodrumspor 90+3. dakikada yediği golle kahroldu. Galibiyete çok yakınken son anda Musa Caner'e engel olamayan yeşil-beyazlılar Play-Off yolunda ağır darbe yedi. Sezonun ikinci yarısına büşük umutlarla başlayan Bodrumspor, toplamda 7. puan kaybını yaşadı. Teknik direktör Engin İpekoğlu
büyük üzüntü yaşadıklarını ancak mücadeleden vazgeçmeyeceklerini söyledi.
Yeşil-beyazlılar gelecek hafta deplasmanda Kastamonuspor
1966'ya karşı karşıya gelecek. - Bodrum
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Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 11:58 Kaynak: DHA
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