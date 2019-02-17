Son Dakika Haberleri: Bodrumspor Kahroldu

Bodrumspor Kahroldu

1 saat önce

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta Niğde Anadolu Futbol'la 1-1 berabere kalan Bodrum Belediyesi Bodrumspor 90+3. dakikada yediği golle kahroldu.

Bodrumspor Kahroldu, System.String[]


TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta Niğde Anadolu Futbol'la 1-1 berabere kalan Bodrum Belediyesi Bodrumspor 90+3. dakikada yediği golle kahroldu. Galibiyete çok yakınken son anda Musa Caner'e engel olamayan yeşil-beyazlılar Play-Off yolunda ağır darbe yedi. Sezonun ikinci yarısına büşük umutlarla başlayan Bodrumspor, toplamda 7. puan kaybını yaşadı. Teknik direktör Engin İpekoğlu büyük üzüntü yaşadıklarını ancak mücadeleden vazgeçmeyeceklerini söyledi.

Yeşil-beyazlılar gelecek hafta deplasmanda Kastamonuspor 1966'ya karşı karşıya gelecek. - Bodrum

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 11:58 Kaynak: DHA

Niğde, Futbol, Türkiye Futbol Federasyonu, Bodrum, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Fenerbahçeli Taraftarlar Tff'ye Tepki İçin Yürüdü Cüneyt Çakır, Şampiyonlar Liginde Lyon-Barcelona Maçını Yönetecek

Beşiktaş - Fenerbahçe Derbisi 25 Şubat'ta Oynanacak Rıza Kayaalp, Gözünü Yeniden Avrupa'nın Zirvesine Dikti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.2.2019 13:15:06. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bodrumspor Kahroldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]