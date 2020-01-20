Bodrumspor kayıplarda - Son Dakika
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Bodrumspor kayıplarda

7 saat önce

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta deplasmanda Sivas Belediyespor'a 2-0 yenilen Bodrum Belediyesi Bodrumspor, üst üste 4'üncü mağlubiyetini alarak kötü gidişe engel olamadı.

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TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta deplasmanda Sivas Belediyespor'a 2-0 yenilen Bodrum Belediyesi Bodrumspor, üst üste 4'üncü mağlubiyetini alarak kötü gidişe engel olamadı. İlk yarının son 2 maçında Ergene Velimeşespor (D) ve Uşakspor'a 2-1'lik skorlarla boyun eğen yeşil-beyazlılar, ikinci yarıya da istediği gibi başlayamadı.

Devre arasında Necati Erkmen'in yerine teknik direktörlük görevine getirilen Tarık Daşgün de ilk 2 sınavından eli boş ayrıldı. Bodrumspor, ikinci devrede üst üste Ankara Demirspor ve Sivas Belediyespor'a 2-0 yenilerek taraftarını üzdü. Grupta 11'inci sıradan 14'üncü basamağa gerileyen Bodrum ekibinde Emre ve Oğuzhan sarı kart cezalısı durumuna düştü.


Türkiye Futbol Federasyonu, Bodrum, Sivas, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 11:31 Kaynak: DHA
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