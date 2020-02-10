Bodrumspor kazanma serisini sürdürmek istiyor - Son Dakika
Son Dakika Spor Bodrumspor kazanma serisini sürdürmek istiyor - Son Dakika Spor

Bodrumspor kazanma serisini sürdürmek istiyor

6 saat önce

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta önceki hafta Vanspor'u deplasmanda 5-1 yenerek kötü gidişata son veren Bodrum Belediyesi Bodrumspor, evinde Eyüpspor engelini de aşarak rahat nefes aldı.

Bodrumspor kazanma serisini sürdürmek istiyor, System.String[]

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta önceki hafta Vanspor'u deplasmanda 5-1 yenerek kötü gidişata son veren Bodrum Belediyesi Bodrumspor, evinde Eyüpspor engelini de aşarak rahat nefes aldı. Karşılaşmayı 2-1 kazanan yeşil-beyazlılar düşme hattından iyice uzaklaşırken, teknik direktör Tarık Daşgün serinin süreceğini söyledi. Kötü günleri geride bıraktıklarını ifade eden Daşgün, "İyi yoldayız, takımın güveni geldi. Bundan sonraki haftalarda da kazanma alışkanlığımız sürmeli. Biz çok çalışıyoruz. İki galibiyet bizi rahatlatsa da işimiz henüz bitmedi. Gidebildiğimiz yere kadar gideceğiz" dedi.

Bodrumspor'da devre arasında Bandırmaspor'dan transfer edilen tecrübeli forvet Timur Kosavalı, forma giydiği 5 maçta 4 gol atarak kalitesini kanıtladı. Timur, Eyüpspor maçında gol perdesini şık bir golle açtı.


Türkiye Futbol Federasyonu, Eyüpspor, Bodrum, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 11:33 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

İttifak Holding Konyaspor, Ünal Karaman ile görüşmelere başladı
Sergen Yalçın, İstanbul gecelerinde Melisa Şalgam ile görüldü Aykut Kocaman, Konyaspor tesislerinden gözyaşlarıyla ayrıldı Eski Fenerbahçeli futbolcu Orhan Şam kariyerini noktaladı

Son Dakika Haberleri
15:51 Cem Yılmaz, birlikte görüntülendiği Serenay Sarıkaya'yla alakalı soru soran kişiye sert çıktı
15:29 Türkücü Ferman Toprak, Merve Özbey'in düğününde havaya dolar saçtı
14:39 Şarkıcı Ebru Polat, Instagram hesabından peş peşe dans videolarını paylaştı
13:46 Evrenol, son filmi "Peri"yi anlattı"
13:41 92. Oscar Ödülleri sahiplerine kavuştu!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2020 17:49:33. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bodrumspor kazanma serisini sürdürmek istiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]