Bodrumspor Kupaya Veda Etti

Ziraat Türkiye Kupası'nda daha önce yine Süper Lig'den Sivasspor ve Ankaragücü'nü eleyen, Malatya'da oynanan ilk maçta 2-0 üstünlüğü yakalamasına rağmen son dakikalarda kalesinde gördüğü gollerle sahadan 3-2 yenik ayrılan Bodrum Belediyesi Bodrumspor, Bodrum Şehir Stadı'nda oynanan rövanş maçında 61. dakikada Göksu'yla öne geçti. Misafir ekip Evkur Yeni Malatyaspor bu gollere 79. dakikada Barış Alıcı ve 87. dakikada Ömer Şişmanoğlu'yla karşılık vererek çeyrek finale çıkan taraf oldu.

Bodrum Şehir Stadı'nda oynanan karşılaşmaya Bodrumlu futbolseverler yoğun ilgi gösterdi. Yaklaşık 5 bin kişinin izlediği karşılaşmayı Malatyasporlu yaklaşık 150 taraftarda izledi. Bodrum Belediye başkanı Mehmet Kocadon'unda izlediği karşılaşmada Bodrum Belediyesi Bodrumspor'da Hüseyin Kala, 90+3. dakikada kullandığı penaltıyı gole çeviremedi.

Bodrumspor çeyrek final şansını son 10 dakikada yediği gollerle kaçırırken, maç sonunda taraftarlar takımlarını alkışlayarak soyunma odasına gönderdi.

Karşılaşmanın önemli pozisyonları ise şu şekilde;

Dakika 42'de Malatyasporlu Ahmed Ildız'ın frikik vuruşunda Bodrumspor kalecisi Kaya topu kornere çeldi.

Dakika 44'de gelişen Bodrumspor atağında Ozan, sol kanattan aldığı topla rakiplerini güzel çalımlarla geçerek şutunu geçti. Malatyaspor kalecisi Ertaç topu rahat kurtardı.

Dakika 55'de Bodrumsporlu Hüseyin Kala'nın uzak mesafeden sert şutunu kaleci Ertaç son anda uçarak kornere çeldi.

Dakika 61'de gelişen Bodrumspor atağında Hüseyin Kala'nın ara pasıyla sağ çaprazdan ceza sahasına giren Göksu, karşı karşıya pozisyonda düzgün bir vuruşla topu Ertaç'ın altından ağlarla buluşturdu. 1-0

Dakika 79'da gelişen Malatyaspor atağında Chebake'nin sol kanattan kullandığı kornerde Eren Tozlu'nun kafayla indirdiği topu kale önünde Barış Alıcı ağlarla buluşturdu: (1-1)

Dakika 87'de gelişen Malatyaspor atağında Barış Alıcı'nın sağ kanattan pasıyla buluşan Ömer Şişmanoğlu, ceza sahasına girer girmez çektiği şutta topu ağlarla buluşturdu. (1-2)

Karşılaşmanın uzatma dakikalarındaMalatyaspor ceza sahasında Ahmed, Orhan Şam'ı çekip düşürünce Hakem Ümit Öztürk penaltı noktasını gösterdi. Hüseyin Kala'nın 90+3. Dakikada plase bir vuruşla kullandığı penaltıyı kaleci Ertaç köşeden çıkardı.