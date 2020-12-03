Bodrumspor-Mamak Futbol Kulübü: 7-2 - Son Dakika

Bodrumspor-Mamak Futbol Kulübü: 7-2

03.12.2020 15:05
Bodrumspor-Mamak Futbol Kulübü: 7-2, System.String[]

STAT: Bodrum İlçeHAKEMLER: Ömer Kocabey (xx), Mehmet Ali Vardar (xx), Mustafa Kırbaş (xx)BODRUMSPOR: Egemen (xx) - Erkan (xxx) (Dk. 67 Apti Mert xxx), Oğuzhan (xx), Sergen (xxx) (Dk. 86 Hüseyin), Emirhan (xxx) (Dk. 77 Burak xx), Kayahan (xxx), Ozan (xxxx), Muhammet (xx), Harun (xxxx), Cenk (xx) (Dk.

STAT: Bodrum İlçe

HAKEMLER: Ömer Kocabey (xx), Mehmet Ali Vardar (xx), Mustafa Kırbaş (xx)BODRUMSPOR: Egemen (xx) - Erkan (xxx) (Dk. 67 Apti Mert xxx), Oğuzhan (xx), Sergen (xxx) (Dk. 86 Hüseyin), Emirhan (xxx) (Dk. 77 Burak xx), Kayahan (xxx), Ozan (xxxx), Muhammet (xx), Harun (xxxx), Cenk (xx) (Dk. 46 Mikail x), Batuhan Berkay (xx) (Dk. 46 Emre Can xx)MAMAK FUTBOL KULÜBÜ: Yiğit (x) (Dk. 46 Burak Cemal xx)- Alperen (xx), Halilcan (x) (Dk. 20 Hazarhan x), Salih (x) (Dk. 75 Mehmet Halil xx), Özkan (xx), Hüseyin (x) (Dk. 46 Emran xx), Mehmet Enes (xx), Mahmut (xx), Görkem Can (x), Yavuz (x), Nazmi Gökçe (x) (Dk. 46 Enes xx)GOLLER: Dk. 11 ve Dk. 82 Ozan, Dk. 23 (Pen.), Dk 25, Dk. 37, Dk. 44 ve Dk. 85 Harun (Bodrumspor) - Dk.29 (Pen.) Özkan, Dk. 49 Enes (Mamak FK)SARI KARTLAR: Yiğit (Mamak FK), Muhammet, Ozan (Bodrumspor)

Misli.com 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Bodrumspor, genç ağırlıklı kadroyla sahaya çıkan Mamak Futbol Kulübü'nü farklı yendi: 7-2. Bodrum İlçe Stadı'ndaki maçta ev sahibinden Harun 1'i penaltıdan 5 gol birden atarak eşine az rastlanır performans sergilerken Ozan 2 kez ağları sarstı. Konuk ekibin golleri ise penaltıdan Özkan ve Enes'ten geldi. Bu skorla Bodrumspor 15 puana ulaştı.11'inci dakikada ev sahibi öne geçti. Sol kanattan gelişen atakta Oğuzhan'ın ortasını karşı karşıya pozisyonda Ozan ağlara yolladı: 1-0.22'nci dakikada Bodrumspor penaltı kazandı. Harun, ceza sahasında kaleci Yiğit'in müdehalesiyle yerde kalınca hakem beyaz noktayı gösterdi. Penaltıyı 23'üncü dakikada Harun ağlarla buluşturdu: 2-0.25'inci dakikada fark 3'e çıktı. Ozan'ın ara pasını değerlendiren Harun kaleciyi avladı: 3-0.29'uncu dakikada konuk ekip penaltıdan golü buldu. Kahayan'ın ceza alanında rakibini düşürmesiyle kazanılan penaltıyı Özkan kaçırmadı: 3-1.36'ncı dakikada Bodrumspor farkı artırmayı sürdürdü. Kaleci Egemen'in uzun topunu Ozan, Harun'la buluşturdu. Harun, kalecinin üzerinden aşırttı: 4-1.44'üncü dakikada Harun, orta sahadan atılan pasla ceza sahasına girip takımının 5'inci kendisinin 4'üncü golünü kaydetti: 5-1.49'uncu dakikada Bodrumspor ceza sahasındaki karamboldu topla buluşan Enes, kaleci Egemen'in sağından ağları gördü: 5-2.82'nci dakikada Bodrumsporlu Apti Mert sağ kanattan çalımlarla ceza alanına girerek topu Ozan'ın önüne bıraktı. Ozan bomboş vurdu: 6-2.

85'inci dakikada Apti Mert çalımlarla rakiplerinden sıyrılıp Harun'u topla buluşturdu, Harun'a dokunup skoru ilan etmek kaldı: 7-2.


Ali Vardar, Bodrum, Futbol, Mamak, Spor, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Bodrumspor-Mamak Futbol Kulübü: 7-2 - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Tarihe geçen görüntü! İstiklal Caddesi'ne girmek için dakikalarca kuyrukta beklediler Cumhurbaşkanı Erdoğan CHP'li vekile şehit cenazesindeki fotoğrafı hatırlattı: Ahlaksız adam, pişmiş kelle gibi sırıtıyor Emre Belözoğlu'ndan transfer müjdesi! Devre arasını işaret etti Kahramanmaraş'ta bir polisi şehit eden saldırgan Antalya'da tüyler ürperten cinayetin zanlısı çıktı -20 derecede otobüs bekliyorlar! Sarıkamış Belediyesi'nin koyduğu kapalı durakların kilitli olması vatandaşı isyan ettirdi Yılbaşı çekilişinin son talihlisi zaman aşımına 28 gün kala ortaya çıktı Kadir Şeker'i cezaevinde ziyaret eden arkadaşı anlattı: 'Öylece çekip gidemezdim' derken gözleri doldu Son Dakika! Kahramanmaraş'ta otele baskın yapan polisle şüpheli arasında çatışma çıktı: 1 polis yaralı, 1 polis şehit
337 gün sonra ortaya çıkan büyük ikramiye talihlisi neden bu kadar beklediğini anlattı: Tamamen aklımdan çıkmış 337 gün sonra ortaya çıkan büyük ikramiye talihlisi neden bu kadar beklediğini anlattı: Tamamen aklımdan çıkmış         
15:35
Kasımda yıllık enflasyonun yüzde 14,03 olmasıyla memura yüzde 3 fark, emekliye ise yüzde 7 zam göründü Kasımda yıllık enflasyonun yüzde 14,03 olmasıyla memura yüzde 3 fark, emekliye ise yüzde 7 zam göründü         
15:06
Kahramanmaraş'ta kendisini gözaltına almak isteyen polise ateş açıp birini şehit eden zanlı böyle yakalandı Kahramanmaraş'ta kendisini gözaltına almak isteyen polise ateş açıp birini şehit eden zanlı böyle yakalandı         
14:51
Yağmur Sarnıç'tan Yağmur Sarnıç'tan "Bekaretimi anneme inat verdim" diyen Seren Serengil'e ağza alınmayacak sözler         
14:34
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, grup toplantısındaki ifadeleri nedeniyle Kılıçdaroğlu'na 500 bin liralık manevi tazminat davası açtı Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, grup toplantısındaki ifadeleri nedeniyle Kılıçdaroğlu'na 500 bin liralık manevi tazminat davası açtı         
14:08
Son Dakika! Azerbaycan, Karabağ çatışmalarında 2 bin 783 askerini kaybetti Son Dakika! Azerbaycan, Karabağ çatışmalarında 2 bin 783 askerini kaybetti         
13:36
Nagehan Alçı'nın hakim Hakkı Yalçınkaya'ya karşı Nagehan Alçı'nın hakim Hakkı Yalçınkaya'ya karşı "hakaret" suçundan yargılanmasına başlandı         
13:25
Gizemi çözülemeyen metal monolit bu kez de Kaliforniya'da bulundu Gizemi çözülemeyen metal monolit bu kez de Kaliforniya'da bulundu         
12:20
Tuvaletini yapmak için girdiği mezarlıkta ölü bulundu Tuvaletini yapmak için girdiği mezarlıkta ölü bulundu         
11:53
Adalet geç de olsa yerini buldu! Ömründen çalınan 4 yıl için 155 bin lira tazminat alacak Adalet geç de olsa yerini buldu! Ömründen çalınan 4 yıl için 155 bin lira tazminat alacak         
11:49
Bankayı soymak istedi, pişman olup polise teslim oldu Bankayı soymak istedi, pişman olup polise teslim oldu         
11:41
Hiç gitmediği İstanbul'da, otoyol geçiş cezası yedi Hiç gitmediği İstanbul'da, otoyol geçiş cezası yedi         
11:36
Vaka sayısının patladığı Adana için ürküten sözler: Boş sedye bile yok, morgların önünde kuyruklar oluştu Vaka sayısının patladığı Adana için ürküten sözler: Boş sedye bile yok, morgların önünde kuyruklar oluştu         
11:21
Turistlerin çekildiği sahillerde yunuslardan görsel şov! Vatandaşlar telefonlara sarıldı Turistlerin çekildiği sahillerde yunuslardan görsel şov! Vatandaşlar telefonlara sarıldı         
11:03
2 bin liraya satın aldığı traktöre gözü gibi bakıyor: Sesini duyan benim geldiğimi anlıyor 2 bin liraya satın aldığı traktöre gözü gibi bakıyor: Sesini duyan benim geldiğimi anlıyor         
10:59
Mehmet Ali Erbil, kızının fotoğrafındaki göğüs dekoltesinden rahatsız olunca emoji kullanarak sansür uyguladı Mehmet Ali Erbil, kızının fotoğrafındaki göğüs dekoltesinden rahatsız olunca emoji kullanarak sansür uyguladı         
10:52
Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Kayıpmaz açıkladı! 14 günlük karantina süresi 21 güne çıkabilir Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Kayıpmaz açıkladı! 14 günlük karantina süresi 21 güne çıkabilir         
10:34
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.12.2020 15:42:38. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Bodrumspor-Mamak Futbol Kulübü: 7-2 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei