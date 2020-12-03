Bodrumspor-Mamak Futbol Kulübü: 7-2

STAT: Bodrum İlçe

HAKEMLER: Ömer Kocabey (xx), Mehmet Ali Vardar (xx), Mustafa Kırbaş (xx)BODRUMSPOR: Egemen (xx) - Erkan (xxx) (Dk. 67 Apti Mert xxx), Oğuzhan (xx), Sergen (xxx) (Dk. 86 Hüseyin), Emirhan (xxx) (Dk. 77 Burak xx), Kayahan (xxx), Ozan (xxxx), Muhammet (xx), Harun (xxxx), Cenk (xx) (Dk. 46 Mikail x), Batuhan Berkay (xx) (Dk. 46 Emre Can xx)MAMAK FUTBOL KULÜBÜ: Yiğit (x) (Dk. 46 Burak Cemal xx)- Alperen (xx), Halilcan (x) (Dk. 20 Hazarhan x), Salih (x) (Dk. 75 Mehmet Halil xx), Özkan (xx), Hüseyin (x) (Dk. 46 Emran xx), Mehmet Enes (xx), Mahmut (xx), Görkem Can (x), Yavuz (x), Nazmi Gökçe (x) (Dk. 46 Enes xx)GOLLER: Dk. 11 ve Dk. 82 Ozan, Dk. 23 (Pen.), Dk 25, Dk. 37, Dk. 44 ve Dk. 85 Harun (Bodrumspor) - Dk.29 (Pen.) Özkan, Dk. 49 Enes ( Mamak FK)SARI KARTLAR: Yiğit (Mamak FK), Muhammet, Ozan (Bodrumspor)

Misli.com 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Bodrumspor, genç ağırlıklı kadroyla sahaya çıkan Mamak Futbol Kulübü'nü farklı yendi: 7-2. Bodrum İlçe Stadı'ndaki maçta ev sahibinden Harun 1'i penaltıdan 5 gol birden atarak eşine az rastlanır performans sergilerken Ozan 2 kez ağları sarstı. Konuk ekibin golleri ise penaltıdan Özkan ve Enes'ten geldi. Bu skorla Bodrumspor 15 puana ulaştı.11'inci dakikada ev sahibi öne geçti. Sol kanattan gelişen atakta Oğuzhan'ın ortasını karşı karşıya pozisyonda Ozan ağlara yolladı: 1-0.22'nci dakikada Bodrumspor penaltı kazandı. Harun, ceza sahasında kaleci Yiğit'in müdehalesiyle yerde kalınca hakem beyaz noktayı gösterdi. Penaltıyı 23'üncü dakikada Harun ağlarla buluşturdu: 2-0.25'inci dakikada fark 3'e çıktı. Ozan'ın ara pasını değerlendiren Harun kaleciyi avladı: 3-0.29'uncu dakikada konuk ekip penaltıdan golü buldu. Kahayan'ın ceza alanında rakibini düşürmesiyle kazanılan penaltıyı Özkan kaçırmadı: 3-1.36'ncı dakikada Bodrumspor farkı artırmayı sürdürdü. Kaleci Egemen'in uzun topunu Ozan, Harun'la buluşturdu. Harun, kalecinin üzerinden aşırttı: 4-1.44'üncü dakikada Harun, orta sahadan atılan pasla ceza sahasına girip takımının 5'inci kendisinin 4'üncü golünü kaydetti: 5-1.49'uncu dakikada Bodrumspor ceza sahasındaki karamboldu topla buluşan Enes, kaleci Egemen'in sağından ağları gördü: 5-2.82'nci dakikada Bodrumsporlu Apti Mert sağ kanattan çalımlarla ceza alanına girerek topu Ozan'ın önüne bıraktı. Ozan bomboş vurdu: 6-2.

85'inci dakikada Apti Mert çalımlarla rakiplerinden sıyrılıp Harun'u topla buluşturdu, Harun'a dokunup skoru ilan etmek kaldı: 7-2.