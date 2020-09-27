Bodrumspor patladı

Misli.com 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta sezonun ilk maçında deplasmanda Etimesgut Belediyespor'a tek golle mağlup olup kötü başlangıç Bodrumspor evinde GMG Kastamonuspor'u farklı mağlup etti.

Teknik direktör Tarık Daşgün 4-1'lik galibiyetin tüm camiaya moral verdiğini söyledi. Takımının iyi bir performans ortaya koyduğunu dile getiren Daşgün, "Sezona iyi başlayamadık ancak evimizde telafi ettik. Bundan sonraki süreçte iyi sonuçlar almayı sürdüreceğiz. Takımımı kutluyorum. Hedefimizi üst sıralar olarak belirledik. Bu çizgide devam etmeliyiz" dedi. Yeşil-beyazlılar gelecek hafta 1922 Konyaspor deplasmanında mücadele edecek.

- Bodrum