Bodrumspor, şampiyonluk kupasını aldı - Son Dakika
Üye Girişi

Bodrumspor, şampiyonluk kupasını aldı

29.05.2022 23:47
Bodrumspor, şampiyonluk kupasını aldı

TFF 2. Lig Play-Off Finali'nde Karacabey Belediyespor'u 3-0 mağlup ederek Spor Toto 1. Lig'e yükselen Bodrumspor, şampiyonluk kupasını coşkuyla kaldırdı.

TFF 2. Lig Play-Off Finali'nde Karacabey Belediyespor'u 3-0 mağlup ederek Spor Toto 1. Lig'e yükselen Bodrumspor, şampiyonluk kupasını coşkuyla kaldırdı.

TFF 2. Lig Play-Off Finalinde Bodrumspor ve Karacabey Belediyespor, İzmir Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleden Erdem Çetinkaya, Samet Yalçın ve Cenk Şen'in golleriyle 3-0 galip ayrılan Bodrumspor, Play-Off şampiyonu olarak Spor Toto 1. Lig'e yükseldi. Maçın ardından saha ortasında kupa seremonisi düzenlendi. Seremonide Bodrumspor kaptanı Yekta Kurtuluş, kupayı havaya kaldırdı. Kupanın kaldırılmasıyla beraber yeşil-beyazlı taraftarlar, futbolcular ve teknik ekip büyük bir coşku yaşadı.

(Salih Yılmazsoy/İHA)

Bodrumspor, şampiyonluk kupasını aldı
Bodrumspor, şampiyonluk kupasını aldı
Bodrumspor, şampiyonluk kupasını aldı
Bodrumspor, şampiyonluk kupasını aldı
Bodrumspor, şampiyonluk kupasını aldı
Bodrumspor, şampiyonluk kupasını aldı
Bodrumspor, şampiyonluk kupasını aldı
Bodrumspor, şampiyonluk kupasını aldı
Bodrumspor, şampiyonluk kupasını aldı

YORUMLAR
500
Bodrumspor kupasını coşkuyla aldı Bodrumspor kupasını coşkuyla aldı TFF 2. Lig play-off finalinde TECO Karacabey Belediyespor'u 3-0 mağlup eden Bodrumspor, Spor Toto 1. Lig'e yükselen üçüncü ve son takım oldu. TFF 2. Lig play-off finalinde TECO Karacabey Belediyespor'u 3-0 mağlup eden Bodrumspor, Spor Toto 1. Lig'e yükselen üçüncü ve son takım oldu. Bodrumspor tarihi finale çıkıyor Bodrumspor tarihi finale çıkıyor
Kaynak: İHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Spor Toto, Karacabey, Play Off, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bodrumspor, şampiyonluk kupasını aldı - Son Dakika


Son Dakika
21:10 Ve beklenen oldu: Vaka sayıları üç gün üst üste binin altına düştü, toplu taşımalardaki maske zorunluluğu kalktı
21:07 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması esnasında çocuklar sahneye fırlayıp selfie çektirmek istediler
21:06 İngiltere futbolunun efsane takımı Nottingham Forest 23 yıl sonra Premier Lig'e geri döndü
20:35 Anadolu Efes-Galatasaray Nef maçına giden Galatasaray Başkanı Burak Elmas salonu terk etti!
20:31 Mehmetçik'ten teröriste geçit yok! Barış Pınarı Ve Zeytin Dalı'da saldırıya hazırlanan 15 terörist etkisiz hale getirildi
20:03 Erdoğan'dan sınır ötesi operasyon açıklaması: Suriye'de teröristlerin kökünü kazıyana kadar devam edeceğiz
20:02 Erzurumspor'u eleyen İstanbulspor finale yükseldi! Süper Lig'e çıkmak için Bandırmaspor ile karşılaşacaklar
19:59 İstanbul'un fethinin 569. yıl dönümü kutlamalarına 560 bin kişi katıldı
19:28 Schumacher ölümden döndü! İkiye bölünen araçtan yürüyerek çıktı
18:55 Merih Demiral'dan Cristiano Ronaldo anısı: Ballon d'Or kazandığı ve ağladığı anların fotoğrafını çekmiştim, görünce şok oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.05.2022 23:53:22. #1.12#
SON DAKİKA: Bodrumspor, şampiyonluk kupasını aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement