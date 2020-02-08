Bodrumspor seri peşinde
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TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta deplasmanda Vanspor'u 5-1 yenerek 5 maçlık galibiyet özlemini dindiren Bodrum Belediyesi Bodrumspor yarın evinde kendisi gibi alt sıralardan kurtulmaya çalışan Eyüpspor'u konuk edecek.
Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 11:29 Kaynak: DHA
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta deplasmanda Vanspor'u 5-1 yenerek 5 maçlık galibiyet özlemini dindiren Bodrum Belediyesi Bodrumspor yarın evinde kendisi gibi alt sıralardan kurtulmaya çalışan Eyüpspor'u konuk edecek.
Bodrum İlçe Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak müsabakada Egemen Artun düdük çalacak. Yeşil-beyazlılarda kırmızı kart cezalısı Emre Özkan, Eyüpspor'a karşı forma giyemeyecek.
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